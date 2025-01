Federica Brignone e Sofia Goggia, Sofia Goggia e Federica Brignone: cambia l’ordine degli addendi ma non il risultato nella tappa di Coppa del mondo 2025 di sci alpino femminile a Cortina d’Ampezzo, che vede protagoniste le due campionesse azzurre anche nella seconda prova. Grande sintonia sull’Olympia delle Tofane anche nel secondo allenamento ufficiale per le due punte di diamante della squadra tricolore, che si invertono di ordine rispetto alla prima prova. Il tutto prima di fare sul serio a partire da domani, quando andrà in scena la discesa libera, mentre domenica sarà il turno del Super-G.

Dopo che nella giornata di ieri è stata Brignone a prendersi il miglior tempo (aprendo una tripletta azzurra completata da Nadia Delago), quest’oggi è Goggia a comandare la classifica con il tempo di 1:34.63, capace di rifilare un distacco di 68 centesimi alla valdostana, a sua volta tallonata a un solo centesimo dalla svizzera Lara Gut-Behrami. Ai piedi del podio, appaiate a 82 centesimi dalla bergamasca, ecco la statunitense Breezy Johnson e la canadese Valerie Grenier.

Per quanto riguarda le altre italiane, Elena Curtoni e Nadia Delago rientrano nella top-20 (rispettivamente 17° a +1.79 e 20° a +1.88), con Nicol Delago subito dietro alla sorella (22° a +1.82). Più staccate, invece, ben oltre i due secondi di ritardo, la rientrante Marta Bassino (28°) e Laura Pirovano (29°), mentre Sara Thaler è 35°. Oltre i tre secondi, infine, Roberta Melesi (38°) e Vicky Bernardi (44°).

Le parole di Goggia e Brignone dopo la seconda prova a Cortina

Ai microfoni della Fisi, le due campionesse hanno riportato le loro impressioni dopo questo secondo allenamento. A partire da Goggia, che ha espresso i propri complimenti per la qualità della pista: “Devo confessare che la pista è davvero perfetta, un biliardo, davvero complimenti agli organizzatori. È un piacere sciare sull’Olympia delle Tofane. Ieri ho fatto una prima prova in scioltezza, oggi ho cercato di limare laddove le linee erano più abbondanti. Mi sono sorpresa di essere stata così veloce”.

Tanto lavoro anche per Brignone, che ha provato a sistemare alcuni dettagli in vista della gara, e a una settimana dal grande risultato di St. Anton: “Mi sono trovata un po’ meglio nella prima prova, speriamo che in gara non ci sia troppo tempo – ha spiegato Federica –. Oggi ho sistemato alcuni punti del percorso che ho sbagliato nella prima prova, ora devo mettere a puntino gli ultimi dettagli. La vittoria in discesa era uno degli obiettivi di questa stagione e esserci riuscita a St. Anton mi ha dato fiducia”.

Sci alpino, novità sul fronte Shiffrin: le parole dell’allenatore

Per quanto riguarda il mondo degli sci, arrivano novità anche sul fronte Mikaela Shiffrin, caduta lo scorso 30 novembre mentre inseguiva la centesima vittoria in Coppa del mondo nel corso dello slalom gigante di Killington. L’allenatore della squadra statunitense, Paul Kristofic, ha confermato che “Her Majesty” è tornata ad allenarsi regolarmente. Dopodiché, per il rientro c’è ancora da attendere un periodo variabile, che comunque non verrà individuato prima di una settimana o dieci giorni.

“Le cose stanno andando avanti – le sue parole all’Associated Press–. È un infortunio con cui non credo che molte persone abbiano mai avuto a che fare. Quindi è stato complicato in un certo senso assicurarsi che fosse effettivamente pronta fisicamente durante il processo di guarigione e che migliorasse in quel modo a causa della natura dell’infortunio”, ha concluso. In seguito alla caduta e alla ferita all’altezza dell’addome, Shiffrin ha dovuto anche subire un intervento per pulire la ferita. Circa una settimana fa, la campionessa statunitense aveva pubblicato sui propri social un video in cui mostrava di essere tornata a sciare.