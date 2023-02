Recupero discesa femminile Crans Montana 2023, risultati e classifica finale: doppietta italiana con Goggia e Brignone

Si è concluso il recupero della discesa femminile a Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022/2023. Grande doppietta italiana con Goggia e Brignone, rispettivamente 1:26.81 e 1:26.96, che si prendono la scena sulle nevi svizzere. Prova solida per la 30enne bergamasca che rispetta le aspettative e vince la quarta coppa di discesa. Molto bene anche Brignone che riesce a mettersi dietro Gauche, terza in 1:27.22. Ottima discesa di Pirovano che chiude 7ª tre decimi dal podio. Bassino non a suo agio con il tracciato si mette 16ª a oltre 1 secondo da Goggia.

1. Goggia 1:26.81

2. Brignone 1:26.96

3. Gauche 1:27.22

4. Mowinckel 1:27.24

5. Haehlen 1:27.44

6. Nufer 1:27.46

7. Pirovano 1:27.51

8. Gisin 1:27.53

9. Stuhec 1:27.54

10. Puchner 1:27.59

16. Bassino 1:28.00

21. Curtoni 1:28.44

24. Nadia Delago 1:28.53

33. Nicol Delago 1:29.33

39. Melesi 1:29.89