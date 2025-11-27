Tanto rammarico in casa Inter per la seconda sconfitta consecutiva ed ora pioggia di polemiche attorno al tecnico Cristian Chivu.

Seconda sconfitta in pochi giorni e quinta sconfitta stagionale per l’Inter di Cristian Chivu che continua a faticare, specialmente nel corso dei big match. Il club nerazzurro crea e fa gioco ma continua a perdere in maniera abbastanza rocambolesca, come capitato ad esempio nella sconfitta di ieri contro l’Atletico Madrid. I nerazzurri hanno gestito e a tratti dominato in uno stadio caldo come il Wanda Metropolitano ma l’Inter non ha sfruttato le occasioni (anche per sfortuna) e Gimenez ha segnato la rete decisiva all’ultimo istante di recupero.

Chivu nel mirino, i cambi in casa Inter non convincono

Tifosi e addetti ai lavori sono dubbiosi su ciò che sta succedendo in casa Inter e nessuno si capacita su quale sia il problema principale. L’Inter ha giocato meglio contro Milan e Atletico ma sono arrivate due sconfitte ed ora in molti criticano anche Chivu. Ieri i cambi non sono piaciuti, specialmente quelli relativi a Bonny e Zielinski dopo solo un’ora di gioco, e cosi è successo di tutto nel post gara.

Come riporta la Gazzetta dello Sport c’è stato un acceso confronto nel post gara con la dirigenza scesa negli spogliatoi per provare a chiarire cosa sta succedendo, chiedendo maggiori certezze e una svolta sia ai giocatori che al tecnico. Difficile dire se la posizione del tecnico sia in dubbio ma un risultato negativo anche domenica a Pisa potrebbe cambiare tutto, occhio a quello che succede in casa Inter.