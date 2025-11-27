Chivu e non solo sotto accusa: caos Inter, è successo dopo la sfida con l’Atletico Madrid
Tanto rammarico in casa Inter per la seconda sconfitta consecutiva ed ora pioggia di polemiche attorno al tecnico Cristian Chivu.
Seconda sconfitta in pochi giorni e quinta sconfitta stagionale per l’Inter di Cristian Chivu che continua a faticare, specialmente nel corso dei big match. Il club nerazzurro crea e fa gioco ma continua a perdere in maniera abbastanza rocambolesca, come capitato ad esempio nella sconfitta di ieri contro l’Atletico Madrid. I nerazzurri hanno gestito e a tratti dominato in uno stadio caldo come il Wanda Metropolitano ma l’Inter non ha sfruttato le occasioni (anche per sfortuna) e Gimenez ha segnato la rete decisiva all’ultimo istante di recupero.
Chivu nel mirino, i cambi in casa Inter non convincono
Tifosi e addetti ai lavori sono dubbiosi su ciò che sta succedendo in casa Inter e nessuno si capacita su quale sia il problema principale. L’Inter ha giocato meglio contro Milan e Atletico ma sono arrivate due sconfitte ed ora in molti criticano anche Chivu. Ieri i cambi non sono piaciuti, specialmente quelli relativi a Bonny e Zielinski dopo solo un’ora di gioco, e cosi è successo di tutto nel post gara.
Come riporta la Gazzetta dello Sport c’è stato un acceso confronto nel post gara con la dirigenza scesa negli spogliatoi per provare a chiarire cosa sta succedendo, chiedendo maggiori certezze e una svolta sia ai giocatori che al tecnico. Difficile dire se la posizione del tecnico sia in dubbio ma un risultato negativo anche domenica a Pisa potrebbe cambiare tutto, occhio a quello che succede in casa Inter.