Arrivano dichiarazioni molto forti riguardo il campione di ciclismo Tadej Pogacar. Le dichiarazioni fanno piuttosto scalpore.

Tadej Pogacar è uno dei più grandi campioni all’interno del circuito e sarà ricordato probabilmente come uno dei più grandi ciclisti della storia. La stella slovena sta facendo incetta di grandi risultati, i suoi numeri sono impressionanti e al momento nessuno sembra in grado di poterlo battere. Un dominio incontrastato, Pogacar è imbattibile e anche nel 2026 partirà come grande favorito praticamente in ogni competizione.

Come alcuni campioni del passato Tadej è stato capace di battere ogni record e al momento è competitivo sia per le corse a tappe che in quelle di un giorno. Nelle ultime ore alcune dichiarazioni hanno fatto rumore, non sono di Pogacar ma di uno dei suoi grandi rivali.

Pogacar domina, la sentenza del grande rivale è davvero desolante

Il ciclista irlandese Ben Healy ha parlato ai microfoni del Podcast Roadman ed ha commentato come è difficile competere con un campione come Pogacar. Healy è arrivato terzo all’ultima Liegi Bastogne Liegi e subito dietro Giulio Ciccone e poi Tadej Pogacar. Ecco le sue parole:

“Sulla salita più importante della Liegi ho avuto una media pazzesca di 7.98 watt per chili ma nonostante questo dato avevo 15 secondi di ritardo in cima al muro”, e Healy ha sottolineato ‘in molti mi hanno chiesto perchè non ci provassi’ e il ciclista ha risposto in maniera netta: “Semplicemente Pogacar è il più forte, troppo forte rispetto a tutti gli altri. Correre contro di lui è demoralizzante, è tra i migliori di tutti i tempi”.