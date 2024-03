Gigante maschile Aspen 2024: Odermatt si prende vittoria e Coppa di specialità, De Aliprandini quinto

Marco Odermatt vince sempre e comunque. L’elvetico commette un paio di gravi errori nella seconda manche, ma amministra il vantaggio e trionfa nel gigante maschile di Aspen 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Undicesima vittoria di fila in gigante per Odermatt, che fa sua l’ottava gara stagionale tra le porte larghe (aveva già vinto tutte e sette le precedenti) e conquista anche la Coppa di specialità con tre gare d’anticipo. Giornata da incorniciare per la Svizzera dato che Loic Meillard confeziona una bella doppietta sulla neve a stelle e strisce, centrando il primo podio stagionale in gigante. Prima volta tra i primi tre in gigante quest’anno – seconda in carriera – anche per il norvegese Atle Lie McGrath, staccato di 8 decimi dalla vetta.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

Segue un altro svizzero, Tumler, poi due italiani. Un super Luca De Aliprandini recupera quattro posizioni e conclude quinto, ottenendo punti estremamente preziosi in ottica qualificazione alle finali. Alle sue spalle, distante un solo decimo, il connazionale Alex Vinatzer, protagonista di un sesto posto da applausi. Niente da fare purtroppo per Giovanni Borsotti, che non è riuscito a completare la manche.

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

CLASSIFICA FINALE

M. Odermatt (SUI) 2:07.87 L. Meillard (SUI) +0.14 A. L. McGrath (NOR) +0.81 T. Tumler (SUI) +0.97 L. De Aliprandini (ITA) +1.03 A. Vinatzer (ITA) +1.13 A. Steen Olsen (NOR) +1.14 H. Kristoffersen (NOR) +1.37 R. Haaser (AUT) +1.39 Z. Kranjec (SLO) +1.49

DNF G. Borsotti (ITA)