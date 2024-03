MOVIOLA – Lazio-Milan, espulso un ingenuo Pellegrini: Pulisic gioca e viene steso

Episodio da moviola in Lazio-Milan. Al minuto 56′ è stato espulso Luca Pellegrini, ammonito appena cinque minuti prima, per un fallo tattico su Pulisic. Non c’è da discutere sulla bontà della scelta dell’arbitro Di Bello sull’episodio specifico, visto che il fallo tattico è netto e meritevole di ammonizione. Furiose però le proteste dei biancocelesti e di Sarri, perché il terzino sinistro aveva palesato l’intenzione di far finire la palla in rimessa laterale perché c’era Castellanos a terra colpito al volto. Ma il gioco non era fermo e Pulisic ha deciso di giocare la palla, così come previsto dal regolamento, a quel punto Pellegrini ha deciso di commettere fallo, assumendosi il rischio. L’arbitro ammonisce e dunque espelle il giocatore, parapiglia da parte delle due panchine con Sarri e i padroni di casa che si lamentano per il mancato fair play dell’americano.