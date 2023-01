Gigante femminile Kronplatz 2023, risultati e classifica prima manche: Shiffrin in testa, bene Brignone 3ª

Si è conclusa la prima manche del gigante femminile di Kronplatz valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022/2023. Nessuna eliminazione eccellente con Mikaela Shiffrin che detta il ritmo mettendosi davanti a tutti in 58.72. Ottima manche di Lara Gut a soli 13 centesimi dall’americana. Terza Federica Brignone a 27 centesimi. Le prime tre fanno in vuoto rispetto al resto della concorrenza. Grenier è la prima delle inseguitrici a 76 centesimi da Shiffrin e a 49 centesimi dal terzo posto. Non benissimo Bassino che chiude in nona posizione a 1.42 dalla testa. Alle 13:30 andrà in scena la manche finale.

1. Shiffrin 58.72

2. Gut 58.85

3. Brignone 58.99

4. Grenier 59.48

5. Moltzan 59.56

6. Vlhova 59.73

7. Robinson 59.87

8. Worley 1:00.03

9. Mownickel 1:00.13

10. Bassino 1:00.14