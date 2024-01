Gigante femminile Kranjska Gora 2024: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire il gigante femminile di Kranjska Gora 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’Italia può contare su nove azzurre nella gara d’apertura del weekend sulla celebre pista ‘Podkoren’: Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Elisa Platino e Asja Zenere. Tante le avversarie da temere presenti in Slovenia per la prima prova del nuovo anno, su tutte la statunitense Mikaela Shiffrin, la slovacca Petra Vlhova, la svedese Sara Hector e le svizzere Lara Gut-Behrami e Michelle Gisin. Tenteranno di sparigliare le carte in tavola anche la neozelandese Alice Robinson, la canadese Valerie Grenier, l’austriaca Katharina Liensberger, la norvegese Ragnhild Mowinckel, l’altra elvetica Jasmine Flury e l’altra sciatrice a stelle e strisce Paula Moltzan.

Il gigante femminile di Kranjska Gora 2024 è in programma nella giornata di oggi (sabato 6 gennaio). La prima manche scatterà alle ore 09.30 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 12.30. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la gara inaugurale del fine settimana sloveno di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.