Dalla Francia, il Psg sogna il grande sgarbo al Real Madrid: vuole portare a Parigi Vinicius

L’informazione è dei francesi di RMC, a rilanciarla dedicandoci grande spazio ci pensano i catalani di Sport, ma anche i brasiliani di Uol Esporte. Queste le fonti che riportano l’indiscrezione in merito al colpaccio che sogna il Psg, sì per rinforzare la rosa, ma anche per una “vendetta” sportiva che avrebbe del clamoroso. A Parigi, ma anche in Spagna, danno per scontato che Kylian Mbappè, dopo aver detto no al rinnovo e libero di andare dove vuole, nella prossima stagione vestirà la maglia del Real.

Dunque serve un sostituto che possa in qualche modo non far sentire la sua assenza. L’idea sarebbe quella di strappare Vinicius Jr, operazione difficilissima visto che il brasiliano ha un contratto fino al 2027 e una clausola rescissoria inaccessibile. Secondo i catalani di Sport, però, un’offerta adeguata all’indiscutibile valore del campione verdeoro, potrebbe far vacillare Florentino Perez e una parte della tifoseria madridista, in caso di cessione, non avrebbe problemi ad accettare il “sacrificio”, considerando il carattere forte di un ragazzo sempre pronto a lottare, e non solo contro il razzismo, e a fare sentire la sua voce senza preoccuparsi delle polemiche.