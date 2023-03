Ghana: funerali di Stato per Christian Atsu, vittima del terremoto in Turchia

Si sono tenuti in Ghana i funerali di Stato per Christian Atsu, calciatore dell’Hatayspor ritrovato senza vita sotto le macerie in seguito al terremoto che ha colpito la Turchia. La funzione, che si è svolta presso la State House, la sede del parlamento, ha visto la presenza di un centinaio di persone, tra cui il presidente del Ghana, Nana Akufo-Addo, il vicepresidente Mahamudu Bawumia e l’ex presidente John Mahama. La bara è stata trasportata da soldati e presentava i colori della bandiera del Ghana.