Salto con gli sci Ruka 2023: vince Kraft davanti a Paschke, Insam 28°

L’austriaco Stefan Kraft vince a Ruka, in Finlandia, la prima tappa di Coppa del mondo di salto con gli sci. Totale di 326,2 punti con un margine di 10,6 lunghezze nel confronti del veterano tedesco Pius Paschke (315,6). Terzo posto per Stephan Leyhe (313,2) e quato per Andreas Wellinger (311,5). Primi punti per l’azzurro Alex Insam, bravo a farsi largo al trentesimo posto nella prima serie (126,5 metri per 124,2 punti) per poi scalare di ulteriori due piazze la graduatoria ed assestarsi al 28° posto grazie al salto da 121,5 metri della seconda serie che ha portato il punteggio totale a 239,7. Piazzamenti a ridosso della top30 nel primo turno di salti per gli altri tre italiani in gara, con Francesco Cecon 35°, Giovanni Bresadola 36° ed il debuttante assoluto Andrea Campregher trentanovesimo.