Salto con gli sci, Lillehammer 2023: Althaus si impone dal trampolino HS140, Lara Malsiner 34a

Si chiude la seconda gara del salto con gli sci al femminile nella tappa di coppa del mondo di salto con gli sci di Lillehammer 2023 in Norvegia ed è Katharina Althaus a sbaragliare la concorrenza imponendosi dal trampolino HS140. Vittoria tedesca, dunque, dopo il trionfo della padrona di casa Opseth di lunedì. Quest’ultima si piazza oggi al quinto posto, alle spalle di Alexandria Loutitt (Canada) ed Eva Pinkelnig (Austria), che si è già aggiudicata la sfera di cristallo, e dell’altra tedesca Selina Freitag che ha chiuso al quarto posto.

A completare la top-10 troviamo Klinec, Kreuzer, Lundby, Kriznar e Stroem. Veniamo al capitolo azzurre: unica qualificata è Lara Malsiner, che però è stata eliminata dopo il taglio del primo round. Salto non entusiasmante per l’italiana, che chiude in trentaquattresima posizione col punteggio di 60.8, lontanissima dalle migliori.