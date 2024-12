La gara maschile valida per la Coppa del Mondo 2024/2025 di salto con gli sci andata in scena a Engelberg, in Svizzera, vede trionfare Daniel Tschofenig. Dopo il secondo posto di sabato, l’austriaco si migliora e sale sul gradino più alto del podio. Il classe 2002 riesce ad amministrare un vantaggio di 5.1 punti dopo la prima serie e si prende la rivincita su Jan Hoerl. L’altro austriaco deve infatti accontentarsi del secondo posto, mentre sul gradino più basso del podio c’è Stefan Kraft, che completa una sensazionale tripletta austriaca. In top 5, infine, il norvegese Forfang e l’elvetico Deschwanden. Non pevenuta infine l’Italia: Alex Insam chiude 35° con un salto da 100.3 punti, mentre Francesco Cecon viene squalificato. Per quanto riguarda la classifica generale, al comando rimane il tedesco Paschke, che però vede ridursi il vantaggio sugli austriaci Tschofenig, Hoerl e Kraft.

LA CLASSIFICA GENERALE MASCHILE

Pius Paschke (GER) 715 Daniel Tschofenig (AUT) 636 Jan Hoerl (AUT) 631 Stefan Kraft (AUT) 467 Gregor Deschwanden (SUI) 464 Andreas Wellinger (GER) 382 Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) 355 Maximilian Ortner (AUT) 286 Karl Geiger (GER) 255 Anze Lanisek (SLO) 226

Cancellata la gara femminile

A causa del meteo avverso, gli organizzatori non hanno potuto far altro che rinviare la gara di Engelberg. E’ stato il maltempo ad avere la meglio in Svizzera, dove l’interruzione è arrivata durante la prima serie, quando sette atlete dovevano ancora saltare sull’HS 140. Al fine di garantire la sicurezza delle saltatrici, la direzione gara non ha voluto correre rischi inutili ed ha fermato la serie.

Al momento dello stop, al comando c’era la norvegese Anna Odine Stroem con il punteggio di 126.2. Alle sue spalle, particolarmente staccate, l’austriaca Jacqueline Seifriedsberger a 119.6 e la tedesca Agnes Reisch a 118.7. Mastica amaro l’Italia, che pregustava dei buoni piazzamenti. Lara Malsiner occupava infatti la quinta posizione con 110.9 punti, mentre Martina Ambrosi era 15^ con 94.8. Più indietro Annika Sieff, 21^ a 89 punti, mentre era già eliminata Jessica Malsiner, 41^ con 60.6 punti.

Nessuna novità ovviamente nella classifica generale, con la tedesca Katharina Schmid salda in vetta a quota 460. Alle sue spalle la slovena Prevc, staccata di 329 punti, mentre completa il podio l’austriaca Eder con 230 punti.

LA CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE

1. Katharina Schmid (GER) 460

2. Nika Prevc (SLO) 329

3. Lisa Eder (AUT) 230

4. Selina Freitag (GER) 226

5. Ema Klinec (SLO) 190

6. Eva Pinkelnig (AUT) 170

7. Eirin Maria Ksvandal (NOR) 166

7. Thea Minyan Bjoerseth (NOR) 166

7. Anna Odine Stroem (NOR) 166

10. Alexandria Loutitt (CAN) 157