Coppa del Mondo salto con gli sci: a Ljubno trionfa Stroem davanti a Pinkeling e Althaus

Si è concluso il terzo round del Silvester Tournament di salto con gli sci a Ljubno, in Slovenia. Il quarto, e ultimo atto del torneo, andrà in scena nella giornata di domani sempre a Ljubno. I punti ottenuti durante la competizione valgono anche per la classifica generale di Coppa del Mondo di Sci. Gara complicata e resa ancor più ostica dal vento che condiziona in maniera importante i salti delle atlete. Ad avere la meglio è la norvegese Stroem che, con 259.7 punti, vince di 0.9 su Pinkeling, 258.8. Chiude il podio Althaus con 247 punti. Per quanto riguarda i colori azzurri, Lara Malsiner conclude 16^ con 231.3.

Nella classifica del Silvester Tournament Stroem, 753.6, resta in scia di Pinkeling, 776.9, e stacca Althaus, 740.7. Migliore delle italiane Lara Malsiner in 17^ posizione con 678.7.

Per quanto riguarda la Coppa del Mondo Pinkeling resta in vetta a 616 seguita da Althaus con 509 e Stroem con 411. Anche qui Lara Malsiner migliore delle italiane in 24^ posizione con 73 punti. Più indietro l’altra sorella Malsiner, Jessica, in 30^ posizione con 41 punti.

Qui di seguito la classifica del round di oggi

1. Stroem 259.7

2.Pinkeling 258.8

3.Althaus 247

4.Klinec 246.6

5.Takanashi 243

6.Kriznar 241.8

7.Kreuzer 241.6

8.Goerlich 241.4

9.Bogataj 237.8

10.Seto 237.4

16.Malsiner 231.3