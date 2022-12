Serie A, i migliori marcatori dell’anno solare 2022: Ciro Immobile re dei bomber, podio per Osimhen e Lautaro

Un altro anno sportivo sta per giungere al termine e, pertanto, è arrivato il momento di fare dei bilanci. Se a livello di club Milan, Napoli ed Inter hanno fatto registrare i migliori risultati nel campionato di Serie A, dal punto di vista delle reti realizzate Ciro Immobile si è confermato il bomber più forte dell’anno solare 2022. L’attaccante della Lazio, infatti, negli ultimi dodici mesi ha messo a segno la bellezza di 20 gol issandosi al primo posto di questa speciale classifica. Un’altra stagione fantastica, dunque, per il numero 17 biancoceleste, che nel 2023 potrebbe battere altri record personali. A completare il podio ci sono Victor Osimhen che, nonostante alcuni problemi fisici, ha firmato ben 18 reti con la maglia del Napoli, e Lautaro Martinez, autore di 17 sigilli nell’annata con l’Inter.

La grande sorpresa si trova in quarta posizione, con il centravanti del Bologna Marko Arnautovic che ha segnato soltanto un gol in meno rispetto all’argentino. Le 16 marcature sono frutto dell’ottima conclusione della passata stagione e dello strepitoso avvio avuto nelle prime quindici giornate prima dei Mondiali del Qaatar, in cui è andato a segno otto volte. Fuori dal podio, ma presente in top 5 Dusan Vlahovic che, dal suo trasferimento alla Juventus, ha visto calare il proprio rendimento rispetto ai tempi della Fiorentina. Insieme al serbo a quota 14 c’è l’attaccante della Roma Tammy Abraham, anche lui in calo in questa prima parte di stagione.

Settimo posto per uno dei grandi protagonisti del diciannovesimo scudetto del Milan, ovvero Rafael Leao che, con i suoi 13 centri, è risultato il miglior cannoniere dell’anno solare per i rossoneri. Alle spalle del portoghese c’è il compagno di squadra Olivier Giroud, che ha realizzato una sola rete in meno, 13. In top 10 figura anche Edin Dzeko, che con la casacca dell’Inter ha timbrato il tabellino per 11 volte. Grande bagarre per la decima piazza, dove si issano a quota 10 reti Ademola Lookman dell’Atalanta, Arkadiusz Milik della Juventus, Paulo Dybala della Roma e Gianluca Caprari del Monza. Ecco le prime venti posizioni della classica dei migliori marcatori dell’anno solare 2022.

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI MARCATORI DEL 2022