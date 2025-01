Riparte da Calgary, in Canada, la Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga. Il contingente italiano si trova già sul luogo dove si svolgeranno la terza e la quarta tappa del circuito maggiore di speed skating. La squadra tricolore guidata dal direttore tecnico e capo allenatore Maurizio Marchetto insieme all’allenatore Matteo Anesi da venerdì scenderà sul ghiaccio dell’Olympic Oval con tredici atleti: Giorgia Aiello (Cardano Skating), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Laura Lorenzato (Noale Ice), Veronica Luciani (Noale Ice), Alice Marletti (C.P. Pinè), Serena Pergher (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito) e Michele Malfatti (Fiamme Gialle). Ancora assente Alessio Trentini, che non ha recuperato dal fastidio alla schiena sofferto ai Campionati Italiani di fine dicembre. Per la squadra azzurra resta grande l’attesa, in particolare, per i 10.000 metri maschili e per le Mass Start.

“Sebbene non fossero il nostro obiettivo primario né si confacessero perfettamente alle nostre caratteristiche, gli Europei ci hanno dato l’opportunità di confrontarci ad alto livello con grandi avversari e ci hanno dimostrato che la squadra sta bene. Gareggeremo sulla pista ritenuta la più veloce del circuito e pertanto l’aspetto tecnico diventa ancora più determinante. Mi aspetto qualcosa di più da Pergher sui 500 metri ed è legittimo guardare con attenzione alla prestazione di Ghiotto sui 10.000 metri. Come sempre, daremo il 100% e non lasceremo nulla di intentato”, le parole di Marchetto.

Tutte le gare degli azzurri

500 maschili: David Bosa.

1.000 maschili: Francesco Betti, David Bosa e Daniele Di Stefano.

1.500 maschili: Francesco Betti, Daniele Di Stefano, Andrea Giovannini e Riccardo Lorello.

10.000 maschili: Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello e Michele Malfatti.

Mass Start maschile: Daniele Di Stefano e Andrea Giovannini.

500 femminili: Serena Pergher e Giorgia Aiello.

1.000 femminili: Giorgia Aiello.

1.500 femminili: Francesca Lollobrigida e Veronica Luciani.

3.000 femminili: Francesca Lollobrigida, Laura Lorenzato e Alice Marletti.

Mass Start femminile: Francesca Lollobrigida e Alice Marletti.

Il programma delle gare

Venerdì 24 gennaio

ore 17.30 – 5000m Women Division B

ore 18.27 – 1500m Men Division B

ore 20.34 – 1000m Women Division B

ore 01.00 – 5000m Women Division A

ore 02.07 – 1500m Men Division A

ore 02.57 – 1000m Women Division A

Sabato 25 gennaio

ore 17.45 – 1500m Women Division B

ore 18.47 – 1000m Men Division B

ore 21.00 – 10000m Men Division A

ore 22.58 – 1500m Women Division A

ore 23.45 – 1000m Men Division A

ore 01.16 – 10000m Men Division B

Domenica 26 gennaio