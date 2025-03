Si alzerà domani il sipario sui Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio di figura, di scena negli Stati Uniti a Boston da martedì 25 a domenica 30 marzo. La rassegna iridata, ultimo appuntamento stagionale, oltre ai titoli mette in palio anche i primi posti per le quote olimpiche di Milano Cortina 2026: sono 24 ciascuno a disposizione dei pattinatori nel singolo maschile e femminile, 32 nelle coppie di artistico e 38 nella danza sul ghiaccio. Il meccanismo di qualificazione alle Olimpiadi non prevede infatti il pass diretto per gli atleti, ma sono invece i Comitati Olimpici Nazionali a selezionare i propri atleti partecipanti in base al numero di quote guadagnate e possedute.

Il TD Garden, casa tra gli altri dei Boston Celtics in Nba e dei Boston Bruins in Nhl, sarà nuovamente la sede dei Mondiali a nove anni di distanza dall’ultima volta. Durante il primo giorno di gare è inoltre prevista una cerimonia di commemorazione delle vittime dell’incidente aereo che ha colpito lo US Skating Team a inizio febbraio.

I convocati azzurri in gara a Boston

L’Italia si presenta ai Mondiali di pattinaggio di figura di Boston con un contingente formato da undici atleti (sei uomini e cinque donne). Nel singolo maschile saranno in gara Daniel Grassl e il vice campione europeo in carica Nikolaj Memola, mentre nel singolo femminile l’unica azzurra sarà Lara Naki Gutmann; per quanto riguarda invece le coppie di artistico, saranno due a prendere parte alla rassegna iridata: Sara Conti/Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini. Infine nella danza sul ghiaccio si esibiranno Charlène Guignard/Marco Fabbri e Victoria Manni/Carlo Roethlisberger.

Le maggiori speranze di medaglia sono riposte sulla coppia di danza sul ghiaccio Guignard/Fabbri, già a podio nelle ultime due edizioni dei Mondiali. In Giappone a Saitama vinsero l’argento nel 2023, mentre l’anno scorso ottennero il bronzo a Montreal. Buone chance anche per la coppia di artistico Conti/Macii. I due pattinatori hanno conquistato la medaglia d’argento nei recenti Europei di Tallinn, mentre a livello mondiale sono già saliti sul podio con il bronzo di Saitama nel 2023, diventando così la prima coppia di artistico italiana di sempre a centrare una medaglia iridata. Sempre nell’artistico, anche la coppia Ghilardi/Ambrosini punta a un risultato di prestigio, forte delle medaglia europee conquistate nelle stagioni passate.

Sarà molto più complicato, data la folta concorrenza, per i singolaristi: Grassl fu vicecampione europeo tre anni fa, Memola lo è attualmente, ed entrambi possono puntare alla top ten. Discorso analogo al femminile anche per Gutmann, anche lei argento agli Europei di Tallin un mese fa, che si presenterà a Boston con tutte le carte in regola per chiudere al meglio una stagione che l’ha vista per la prima volta salire sul podio in un Grand Prix grazie al terzo posto nel Finlandia Trophy di Helsinki lo scorso novembre.

I favoriti per le medaglie ai Mondiali di pattinaggio di figura

Il singolo maschile vede lo statunitense di origine uzbeka, Ilia Malinin, come favorito alla vittoria finale. Il classe 2004 è campione mondiale in carica e in stagione ha ottenuto tre successi a livello Grand Prix (Skate America, Skate Canada e Finali di Grenoble). Malinin è imbattuto da oltre un anno, ma alle sue spalle i possibili outsider non mancano. Il nipponico Kagiyama Yuma, tre argenti mondiale negli ultimi quattro anni, spera possa arrivare il suo momento; anche il francese Adam Siao Him Fa avrebbe le carte in regola per giocarsela, ma è reduce da un infortunio che ne ha minato pesantemente la condizione. A Tallinn ha chiuso terzo, perdendo il vantaggio accumulato dopo il programma corto, ma rimane uno in grado di salire sopra i 300 punti nonché l’ultimo a battere Malinin. Pericolosi infine il sudcoreano Cha Junwhan, argento iridato nel 2023, e il nipponico Shun Sato.

A livello di singolare femminile invece la favorita è Sakamoto Kaori. La giapponese è l’assoluta regina della disciplina come testimoniano i tre ori nelle ultime tre edizioni, e punta a confermarsi campionessa mondiale per la quarta volta in fila, impresa che manca da 65 anni (la statunitense Carol Heiss vinse per cinque volte dal 1956 al 1960). Nelle ultime settimane però la fuoriclasse nipponica è parsa in leggero calo, non riuscendo a trionfare alle Finali Grand Prix di Grenoble e nemmeno ai Giochi Asiatici Invernali, dove ha evidenziato alcuni problemi nel programma libero. La situazione attuale dunque potrebbe aprire le porte a qualche sorpresa: ci proveranno la sudcoreana Kim Chaeyeon, bronzo in carica e vincitrice agli ultimi Giochi Asiatici, e le statunitensi Isabeau Levito (vice campionessa in carica), Amber Glenn e Alysa Liu, quest’ultima al rientro dopo il ritiro dello scorso anno.

I favoriti nelle gare a coppie

Nell’artistico a coppie appare tutto aperto. I campioni in carica Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps hanno dovuto fronteggiare un paio di mesi travagliati tra infortuni e malattie, e il loro stato di forma è tutto da verificare dal momento che non gareggiano da novembre. Sono diverse le coppie che puntano a succedere al duo canadese nell’albo d’oro, a cominciare dai tedeschi Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin, campioni europei a Tallinn e bronzo mondiale in carica. In stagione vantano un punteggio elevato anche i giapponesi Miura Riku/Kihara Ryuichi, sempre sul podio nelle ultime tre rassegne iridate (oro in casa a Saitama 2023, e argento a Montpellier 2022 e a Montreal 2024), ma come detto in precedenza gli italiani Conti/Macii possono puntare in alto.

Infine nella danza sul ghiaccio i grandi favoriti sono gli statunitensi Madison Chock/Evan Bates, che inseguono il terzo successo iridato consecutivo. Sarebbe un’impresa che manca in questa disciplina da quasi trent’anni, quando i russi Oksana Grishuk/Evgeni Platov trionfarono per ben quattro edizioni di fila dal 1994 al 1997. Oltre agli azzurri Guignard/Fabbri, proveranno ad insidiare la coppia a stelle e strisce i canadesi Piper Gilles/Paul Poirier, vincitori in questa stagione del Grand Prix in Canada e del Campionato dei Quattro Continenti, oltre ad essere già saliti sul podio mondiale in tre occasioni.

Il programma dei Mondiali di Boston di pattinaggio di figura

*orari italiani

Martedì 25 marzo

Allenamenti ufficiali

Mercoledì 26 marzo

16.05 – Singolo femminile (programma corto)

23.45 – Coppie di artistico (programma corto)

Giovedì 27 marzo

16.05 – Singolo maschile (programma corto)

23.15 – Coppie di artistico (programma libero)

Venerdì 28 marzo

16.20 – Danza sul ghiaccio (rhythm dance)

23.00 – Singolo femminile (programma libero)

Sabato 29 marzo

18.30 – Danza sul ghiaccio (danza libera)

23.00 – Singolo maschile (programma libero)

Domenica 30 marzo

Exhibition Gala