Pattinaggio di figura, Europei Kaunas 2024: Guignard-Fabbri primi dopo la Rhythm Dance

I campioni in carica Charlene Guignard e Marco Fabbri dominano il segmento di rhythm dance agli Europei 2024 di pattinaggio di figura a Kaunas in Lituania. Sulle note di Holding Out For a Hero di Bonnie Tyler, la coppia azzurra ha conquistato il primato con il totale di 86.80 (49.41, 37.39), davanti ai britannici Lilah Fear e Lewis Gibson si sono spinti fino a quota 85.20 (48.49, 36.71) in una prova eseguita sulle note di Sweet Dreams di Annie Lennox. Superano quota 80 punti anche Allison Reed-Saulius Ambrulevicius, che da padroni di casa incantano la Zalgirio Arena collezionando 80.73 (45.86, 34.87) punti con la scintillante colonna sonora di ‘Welcome to the jungle’ dei Guns n’ Roses.

Quarto posto per Evgeniia Lopareva e Geoffrey Brissaud (Francia), mentre Natalie Taschlerova e Filip Taschler (Repubblica Ceca) completano la top 5. Top 20 e quindicesimo posto per l’altra coppia azzurra composta da Victoria Manni e Carlo Roethlisberger, che ha raccolto un totale di 62.26 (33.85, 28.41). Eliminati invece Leia Dozzi e Pietro Papetti, che si sono accontentati della ventiduesima piazza con 58.71 (32.96, 25.75).