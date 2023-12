Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix ISU Pechino 2023: argento nella danza per Guignard/Fabbri

Si è aperto con un’altra splendida medaglia azzurra l’ultima giornata delle Finali del Grand Prix di pattinaggio artistico in corso di svolgimento al National Indoor Stadium di Pechino, in Cina.

Dopo lo storico argento di Conti/Macii venerdì nella gara delle coppie d’artistico, anche la coppia composta da Charlene Guignard e Marco Fabbri è salita sul secondo gradino del podio della gara di danza su ghiaccio. Dopo una splendida prestazione nella danza ritmica, nella quale erano riusciti a sopravanzare i canadesi Gilles/Poirier che nel corso della stagione avevano ottenuto punteggi superiori a quelli degli azzurri, gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno pattinato in maniera altrettanto impeccabile nella danza libera, aumentando il vantaggio sui canadesi portando a casa la loro prima medaglia d’argento alle Finali del Grand Prix, dopo il bronzo del 2022 a Torino.

Sceso sul ghiaccio come penultima coppia, il duo italiano è arrivato vicinissimo alla soglia dei 130 punti in questo segmento di gara, stabilendo il proprio primato stagionale sia nella danza libera sia nel punteggio complessivo con 215,51 punti.

A vincere la medaglia d’oro, per la prima volta in carriera dopo sette partecipazioni alle Finali del Grand Prix, è stata la coppia statunitense formata da Madison Chock ed Evan Bates, campioni del mondo in carica, completando quindi lo stesso podio degli ultimi Campionati Mondial di Saitama dello scorso marzo.

“Siamo molto orgogliosi di questo risultato e di come abbiamo gestito la competizione – ha detto Marco Fabbri poco dopo la fine della gara – non avevamo molto tempo dopo l’ultima tappa del NHK Trophy [in Giappone n.d.r.] e nonostante questo siamo riusciti a offrire la migliore prestazione della stagione”.

All’età di 34 e 35 anni Charlene e Marco continuano a migliorarsi esplorando nuovi limiti per il pattinaggio italiano, veleggiando verso l’appuntamento olimpico di Milano-Cortina 2026 che all’inizio del quadriennio pareva molto lontano: “Ogni giorno ci accorgiamo come il pattinaggio ci arricchisce come persone – ha spiegato Marco Fabbri – ci permette di capire aspetti di noi stessi che non riuscivamo a comprendere quando avevamo 20 anni perché non c’era la maturità necessaria. Ovviamente ottenere risultati di questo tipo ci aiuta ad andare avanti, se non fossimo qui probabilmente avremmo già spesso di mattinare, ma per il momento non abbiamo nessuna intenzione di fermarci, abbiamo ancora voglia di migliorarci come pattinatori e come persone”

Risultati completi

Danza su ghiaccio – classifica finale

1 Madison CHOCK / Evan BATES USA 221,61

2 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 215,51

3 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 213,58

4 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 202,27

5 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN CAN 195,57

6 Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA CAN 193,63