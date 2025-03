Andrea Vendrame firma il terzo successo tricolore in questa Tirreno-Adriatico 2025 che per il momento parla italiano. Dopo le affermazioni di Filippo Gabba e Jonathan Milan, il corridore della Decathlon AG23 La Mondiale si è aggiudicato la terza tappa, la Follonica-Colfiorito (Foligno) di 239 chilometri, in volata davanti a Tom Pidcock e Romain Grégoire. In top-10 per l’Italia anche Simone Velasco, Filippo Fiorelli, Samuele Battistella e il già citato Ganna, che è stato ripreso nel finale dopo aver tentato un attacco, ma che in ogni caso anche quest’oggi resta in testa alla classifica generale mantenendo la maglia azzurra.

Caduta per Jonathan Milan

Volata a cui non ha preso parte Jonathan Milan, rimasto coinvolto in una caduta a circa 24 km dal traguardo a causa dell’asfalto bagnato per colpa della tanta pioggia caduta in giornata. Il velocista della LIDL-Trek è rimasto a terra per qualche minuto, ma poi è riuscito a rimettersi in sella ed è arrivato al traguardo senza particolari problemi. L’auspicio è che queste prima sensazioni siano appunto confermate e che non vi siano problemi che possano pregiudicare i prossimi impegni del 24enne, primo tra tutti la Milano-Sanremo.

L’ordine di arrivo della terza tappa

1. Vendrame A. Decathlon AG2R LMT 6:28:25

2. Pidcock T. Q36.5 Pro Cycling Team +0:00

3. Gregoire R. Groupama-FDJ +0:00

4. Pluimers R. Tudor Pro Cycling Team +0:00

5. Adria R. Red Bull-Bora-Hansgrohe +0:00

6. Velasco S. XDS Astana Team +0:00

7. Fiorelli F. VF Group-Bardiani CSF-Faizane +0:00

8. Aranburu A. Cofidis +0:00

9. Battistella S. EF Education-EasyPost +0:00

10. Ganna F. INEOS Grenadiers +0:00

La classifica generale dopo la terza tappa

GANNA Filippo INEOS Grenadiers 10 11:25:55 AYUSO Juan UAE Team Emirates – XRG 0:22 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 0:29 GEE Derek Israel – Premier Tech 0:34 CATTANEO Mattia Soudal Quick-Step 0:36 VAUQUELIN Kévin Arkéa – B&B Hotels 0:41 DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla 0:44 DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers 0:45 HEALY Ben EF Education – EasyPost 0:48 GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ 0:49

Parigi-Nizza, Almeida batte Vingegaard

La quarta tappa della Parigi-Nizza è invece andata a Joao Almeida, che sull’arrivo in salita di La Loge des Gardes riesce a raggiungere e poi superare nei metri finali il favorito Jonas Vingegaard, ottenendo così il quattordicesimo succeesso in carriera. A chiudere la top-5 Mattia Skjelmose, Lenny Martinez e Florian Lipowitz, in una frazione fortemente caratterizzata dal clima rigido e dalla forte pioggia, con l’organizzazione che ha costretto a interrompere i corridori a una cinquantina di chilometri dal traguardo. Vingegaard si porta in testa alla classifica generale, con 5″ di vantaggi su Jorgenson e 33″ su Skjelmose.