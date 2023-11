Tabellone Europei curling maschile 2023: tutti gli accoppiamenti

Il tabellone completo degli Europei 2023 di curling maschile, in programma ad Aberdeen (Scozia) da sabato 18 a sabato 25 novembre. Archiviate le sfide del girone, le migliori quattro formazioni della Divisione A tornano sul ghiaccio per la fase decisiva. Non sono infatti ammessi errori nelle semifinali: chi vince rimane in corsa per l’ambito titolo, mentre chi perde dovrà poi giocarsi tutto per il terzo gradino del podio. Le semifinali e la finale per il terzo posto sono in programma venerdì 24 novembre, mentre la sfida per l’oro si svolgerà sabato 25 novembre.

Presente nella lotta per le medaglie anche l’Italia, che ha chiuso il round robin al primo posto della classifica. Gli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella vanno ora a caccia di un’altra soddisfazione dopo il bronzo dello scorso anno. Di seguito, tutti gli accoppiamenti delle semifinali e delle finali per le medaglie degli Europei maschili 2023 di curling.

Tabellone Europei curling maschile 2023

SEMIFINALI

Italia vs 4° classificata girone

2° classificata girone vs 3° classificata girone

FINALE PER IL BRONZO

Perdente semifinale 1 vs Perdente semifinale 2

FINALE PER L’ORO

Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2