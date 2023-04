Mondiali maschili curling Ottawa 2023: risultati e classifica

Tutti i risultati e la classifica dei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile ad Ottawa, in Canada. Le migliori squadre del pianeta sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il prestigioso titolo iridato. L’Italia scende sul ghiaccio con Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, reduci dal bronzo agli Europei e a caccia di un altro grande risultato. Di seguito, i risultati di tutte le partite e la classifica del round robin dei Mondiali maschili di curling 2023 di Ottawa aggiornate in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.

Classifica round robin Mondiali Ottawa 2023

(partite vinte-partite perse)

Svezia 6V-0P Svizzera 6V-1P Norvegia 5V-1P Scozia 5V-2P Canada 5V-2P Giappone 4V-3P Italia 4V-3P Repubblica Ceca 3V-4P Usa 3V-4P Germania 2V-6P Corea del Sud 1V-7P Nuova Zelanda 1V-6P Turchia 0V-7P

Risultati round robin

SABATO 1 APRILE

Prima sessione Round Robin – Ore 20.00

Canada-Svizzera 3-8

Corea del Sud-Nuova Zelanda 8-2

Svezia-Germania 8-2

Scozia-Italia 7-4

Seconda sessione Round Robin – Ore 1.00

Giappone-Turchia 4-3

Canada-Italia 10-6

Usa-Norvegia 5-8

Repubblica Ceca-Nuova Zelanda 8-1

DOMENICA 2 APRILE

Terza sessione Round Robin – Ore 15.00

Norvegia-Corea del Sud 6-2

Turchia-Scozia 1-8

Svizzera-Repubblica Ceca 7-4

Usa-Svezia 6-11

Quarta sessione Round Robin – Ore 20.00

Scozia-Svezia 4-7

Germania-Svizzera 3-7

Nuova Zelanda-Canada 2-8

Corea del Sud-Giappone 2-9

Quinta sessione Round Robin – Ore 1.00

Repubblica Ceca-Germania 6-10

Giappone-Usa 6-5

Italia-Turchia 7-2

Norvegia-Canada 8-6

LUNEDI’ 3 APRILE

Sesta sessione Round Robin – Ore 15.00

Svizzera-Italia 4-8

Svezia-Corea del Sud 8-3

Repubblica Ceca-Usa 8-10

Settima sessione Round Robin – Ore 20.00

Svezia-Turchia 10-3

Nuova Zelanda-Norvegia 2-9

Canada-Giappone 6-3

Germania-Scozia 6-8

Ottava sessione Round Robin – Ore 1.00

Usa-Corea del Sud 11-5

Italia-Germania 7-2

Norvegia-Svizzera 4-11

Turchia-Repubblica Ceca 6-7

MARTEDI’ 4 APRILE

Nona sessione Round Robin – Ore 15.00

Corea del Sud-Svizzera 4-8

Scozia-Usa 10-8

Giappone-Nuova Zelanda 10-5

Decima sessione Round Robin – Ore 20.00

Turchia-Germania 6-9

Repubblica Ceca-Canada 3-8

Giappone-Svezia 6-9

Italia-Norvegia 8-9

Undicesima sessione Round Robin – Ore 1.00

Nuova Zelanda-Italia 3-8

Usa-Turchia 10-4

Corea del Sud-Repubblica Ceca 3-8

Svizzera-Scozia 7-4

MERCOLEDI’ 5 APRILE

Dodicesima sessione Round Robin – Ore 15.00

Norvegia-Svezia

Scozia-Giappone 9-2

Germania-Nuova Zelanda 8-11

Canada-Corea del Sud 9-4

Tredicesima sessione Round Robin – Ore 20.00

Repubblica Ceca-Giappone

Norvegia-Germania

Turchia-Svizzera

Italia-Usa

Quattordicesima sessione Round Robin – Ore 1.00

Corea del Sud-Scozia

Svizzera-Nuova Zelanda

Usa-Canada

Svezia-Repubblica Ceca

GIOVEDI’ 6 APRILE

Quindicesima sessione Round Robin – Ore 15.00

Germania-Canada

Italia-Svezia

Giappone-Norvegia

Nuova Zelanda-Turchia

Sedicesima sessione Round Robin – Ore 20.00

Svizzera-Usa

Turchia-Corea del Sud

Repubblica Ceca-Italia

Scozia-Norvegia

Diciassettesima sessione Round Robin – Ore 1.00

Svezia-Nuova Zelanda

Canada-Scozia

Germania-Corea del Sud

Giappone-Svizzera

VENERDI’ 7 APRILE

Diciottesima sessione Round Robin – Ore 15.00

Italia-Giappone

Norvegia-Repubblica Ceca

Canada-Turchia

Usa-Germania

Diciannovesima sessione Round Robin – Ore 20.00

Scozia-Repubblica Ceca

Nuova Zelanda-Usa

Svizzera-Svezia

Corea del Sud-Italia

Ventesima sessione Round Robin – Ore 1.00

Turchia-Norvegia

Germania-Giappone

Nuova Zelanda-Scozia

Svezia-Canada