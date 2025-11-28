A Lohja gli Europei 2025 entrano nella fase decisiva. L’Italia maschile lotta punto a punto, ma cede 8-7 alla Svizzera in semifinale. Alle 18 il match per la medaglia di bronzo contro la Scozia: obiettivo quinto podio europeo della storia azzurra.

Italia-Svizzera, una semifinale decisa all’ultimo stone

Gli Europei 2025 di curling, in corso a Lohja, in Finlandia, sono entrati nella fase a eliminazione diretta. Dopo un round robin intenso, la nazionale maschile italiana ha incrociato la Svizzera nella semifinale giocata venerdì 28 novembre, mattina, cedendo 8-7 al termine di una sfida rimasta in equilibrio dal primo all’ultimo end.

La squadra azzurra – Joël Retornaz (MJ Academy), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) e Alberto Pimpini (C.S. Aeronautica), con Alberto Pimpini (C.S. Aeronautica) e Alberto Pimpini (C.S. Aeronautica) a completare il roster tecnico del team – ha provato a spezzare l’inerzia, ma ha dovuto fare i conti con una Svizzera lucida nei momenti chiave.

L’Italia parte bene, rubando la prima mano, ma gli elvetici rispondono con due punti nel secondo end, portando subito la sfida su binari di equivalenza tecnica. Il team tricolore accorcia e sorpassa nel terzo parziale (3-2), confermando la sensazione di un confronto tra due squadre che si equivalgono, stone dopo stone.

Dal quarto al settimo end è una sequenza di botta e risposta: nulla di fatto nel quarto, scambi di punti nel quinto e sesto, quindi pareggio nel settimo. La Svizzera infila una ottava mano rubata, andando avanti di un punto. L’Italia, però, non molla: ribalta nel nono end, presentandosi all’ultimo parziale con un minimo vantaggio che sembra poter indirizzare la sfida.

Il tabù semifinale si conferma: decima sconfitta europea nel turno-finale

La partita si decide all’ultimo stone: l’ultima giocata svizzera trova due punti, ribaltando il risultato e consegnando la vittoria agli elvetici. Ancora una volta, per l’Italia, si ferma il cammino a un passo dalla finale. La semifinale si conferma terreno amaro per gli azzurri: per la decima volta agli Europei (tredicesima includendo i Mondiali), la nazionale maschile cade nel turno decisivo per l’ammissione alla finale.

Alle 18 si torna sul ghiaccio: bronzo nel mirino

La nazionale italiana avrà, però, la possibilità di centrare il quinto podio europeo della sua storia. Questa sera, alle ore 18:00, l’Italia tornerà sul ghiaccio per affrontare la Scozia nel match valido per la medaglia di bronzo. L’obiettivo azzurro è salire sul gradino più basso del podio per la quinta volta nella storia, dopo i bronzi già ottenuti nel 1979, 2018, 2021 e 2022.