Curling, Mondiali maschili 2024: Italia fuori in semifinale con la Svezia

Niente da fare per l‘Italia di curling maschile, che esce sconfitta in semifinale dai Mondiali 2024 di Schaffhausen, in Svizzera. Al KSS Freizeitpark passa la Svezia per 5-3. Italia di Ryan Fry, che scende sul ghiaccio con i soliti Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate). Svezia con lo skipper Niklas Edin ed i compagni Oskar Eriksson, Rasmus Wranaa e Christoffer Sundgren (Daniel Magnusson riserva). Azzurri che non riescono a migliorare i risultati del 2023 (quarto posto con finalina persa con la Svizzera) e del 2022 (terzo posto) e vengono eliminati per l’ottava volta in semifinale. Svezia che torna in finale, dopo la delusione del 2023, e potrà vincere il quinto Mondiale nelle ultime sei edizioni (2018, 2019, 2021, 2022). In finale sarà sfida con il Canada, che ha battuto la Scozia 9-4. Canada che è reduce dal quattro finali perse consecutive (2018, 2019, 2022, 2023) e vuole tornare sul tetto del mondo dopo sette anni. L’Italia avrà proprio la Scozia nella finale per il terzo e quarto posto (domani alle 10.00). Sarà comunque una partita importante per gli azzurri, che cercheranno la seconda medaglia mondiale nella loro storia.

IL TABELLONE AGGIORNATO

RISULTATI AGGIORNATI

LA PARTITA

Partita molto equilibrata, che ha visto i primi due end annullati con delle ottime difese da parte di entrambe le formazioni. La mano decisiva è la terza. Retornaz non riesce a coprire le stone svedesi a punto e gli scandinavi riescono ad andare avanti 2-0. Vantaggio che la Svezia è fenomenale ad amministrare e difendere. Nel quarto end riesce a concedere un solo punto all’Italia, che si avvicina sul 2-1. La Svezia commette una sola sbavatura nella difesa del vantaggio. Nel sesto end, Eriksson non riesce a sbocciare due stone italiane a punto, ma Retornaz non riesce a liberare il centro dall’ultima stone svedese vanificando le piccole possibilità di rimonta azzurre. Svezia che resta in marcatura e trova i tre punti dell’allungo definitivo nel settimo end salendo 5-1. Italia che onora la semifinale e trova un punto nell’ottavo end per avvicinarsi sul 5-2. La Svezia non vuole rischiare nulla e concede un punto all’Italia (5-3) nel nono end per non provare a sbocciare la stone a punto. Ultimo end che viene annullato e Svezia che vola in finale.