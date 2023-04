Curling, Mondiali maschili 2023: esordio con sconfitta per l’Italia, vince la Scozia 7-4

Inizia con una sconfitta il Mondiale di Ottawa per l’Italia del curling maschile, che nel match d’esordio si arrende per 7-4 alla Scozia. Una brutta battuta d’arresto per una Nazionale reduce dal bronzo europeo e da quello ottenuto proprio dodici mesi fa anche nella competizione iridata. Il quartetto composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella metà gara in avanti si è trovato sempre a rincorrere e non è riuscita a sorprendere l’esperienza e la qualità dello skip scozzese Bruce Mouat. I nostri proveranno a rifarsi nella notte, quando affronteranno i padroni di casa del Canada nel secondo incontro di questa prima fase.

LA PARTITA – Inizio molto conservativo ed equilibrato della sfida, ma nel secondo end è l’Italia a trovare per prima il vantaggio, poi subito raddoppiato in quello successivo. Purtroppo la gara viene decisamente compromessa da un quarto end disastroso del nostro quartetto, che permette alla squadra scozzese di mettere a referto ben tre punti e il conseguente vantaggio. Da qui in avanti inizia una gara di rincorsa degli azzurri, che trovano nuovamente la parità in via del tutto temporanea sul 3-3 dopo il quinto end. Nel settimo però la Scozia si porta sul 4-3 e poi ruba la mano alla squadra tricolore allungando sul punteggio di 5-3; gli azzurri si danno una chance segnando un punto nell’ottavo end, ma Mouat la chiude mettendone altri due nell’ultimo. Finisce 7-4 per la Scozia.