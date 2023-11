Curling, Europei femminili Aberdeen 2023: altra vittoria per l’Italia, 11-7 all’Estonia

Altra vittoria per l’Italia femminile agli Europei di curling di Aberdeen 2023. Le azzurre, detentrici del titolo continentale, dopo aver battuto la Danimarca stamattina, si sono ripetute contro l’Estonia per 11-7, con una bella rimonta quando tutto sembrava ormai vicino a essere compromesso. Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) e Angela Romei (Fiamme Gialle), con Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) come riserva e sotto la guida del tecnico Violetta Caldart, si sono così portate al secondo posto della classifica, con quattro vittorie e una sola sconfitta nella giornata di esordio, e domani saranno attese da altri due impegni, alle 10 contro la debole Repubblica Ceca e poi alle ore 20 contro la temibile Norvegia.

Le azzurre avevano cominciato alla grande contro le estoni, mettendo a referto addirittura quattro punti nel primo end in cui le baltiche si fanno harakiri da sole. Purtroppo, però, un passaggio a vuoto nelle fasi centrali, con una serie di imprecisioni delle nostre, porta l’Italia sotto di 6-7 all’ottavo end, ma ecco che il finale è al cardiopalma e ci permette di festeggiare: arrivano infatti cinque punti per Constantini e compagne – zero concessi alle nostre rivali – con due mani rubate e una pioggia di sassi italiani che si piazzano in home. Il risultato finale è dunque di 11-7 e ci consente di spiccare il volo in questi Europei.