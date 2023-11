Spagna, il CT de la Fuente in scadenza: “Se due parti vogliono capirsi, si capiranno”

Il CT della Spagna Luis de la Fuente ha parlato ai microfoni di Teledeporte del suo contratto con la nazionale iberica, che andrà in scadenza il 30 giugno 2024: “Siamo molto tranquilli, adesso è tempo di riposarci un po’. Arriverà il momento giusto per parlare di rinnovo con la federazione. Se due parti vogliono capirsi, si capiranno. Io sono felice, spero che anche la Federcalcio sia felice col mio lavoro“. Il tecnico siede sulla panchina delle Furie Rosse dallo scorso 8 dicembre, quando ha sostituito Luis Enrique, ma in precedenza aveva fatto tutta la trafila alla guida delle nazionali giovanili. Con de la Fuente al timone la Spagna ha raggiunto il primo posto nel Girone A di qualificazione agli Europei 2024, e dunque sarà testa di serie nel sorteggio