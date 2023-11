Il presidente del CIO Bach incontra il segretario delle Nazioni Unite

Thomas Bach ha incontrato oggi il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. In vista della presentazione della bozza di risoluzione della tregua olimpica all’Assemblea generale delle Nazioni Unite in quel di New York, è avvenuto l’incontro fra il numero uno del CIO e l’ambasciatore Onu.

L’incontro è stato il modo per parlare di argomenti legati ovviamente allo sport in relazione alla geopolitica nel mondo e dell’impatto che sta avendo sullo sport. Questi temi saranno affrontati anche nella risoluzione sulla tregua olimpica per i Giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024, che sarà formalmente presentata agli Stati membri delle Nazioni Unite nella 78a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.