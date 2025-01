Riparte la Coppa del Mondo di combinata nordica e lo fa dalla Germania, dove nel weekend si gareggerà a Schonach, tra venerdì 17 e domenica 19 gennaio per le prove sia maschili che femminili. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha convocato otto azzurri per l’appuntamento tedesco, occasione importante per provare a ottenere punti in chiave classifica generale. In campo maschile, si tratta di Aaron Kostner, Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Iacopo Bortolas e Stefano Radovan, mentre al femminile partiranno per la località dalla quale riparte il massimo circuito iridato Daniela Dejori, Veronica Gianmoena e Greta Pinzani.

Nel fine settimana a Schonach si partirà venerdì 17 gennaio con la disputa dei salti provvisori di gara sul trampolino Hs100, nella giornata di sabato 18 gennaio sono previste le due Gundersen, maschile e femminile, mentre domenica 19 gennaio andranno in scena le Individual Compact. Dagli azzurri ci si aspettano delle top-20 e, perché no, persino qualche risultato di prestigio, che darebbe morale in vista del proseguo di una stagione ancora intensa.

QUATTRO AZZURRI ANCHE IN CONTINENTAL CUP

Una volta terminata la tappa di Schonach, gli atleti azzurri si sposteranno a Seefeld, in Austria, per una ulteriore sessione di allenamenti che si concluderà il 23 gennaio. Prevista anche una tappa di Continental Cup negli stessi giorni. Per l’Italia in quel di Eisenerz, in Austria, al via i fratelli Manuel ed Anna Senoner, Eros Consolati e Bryan Venturini. Il quartetto azzurro preparerà l’appuntamento austriaco a Tarvisio, in provincia di Udine, a partire dal 15 gennaio.

IL PROGRAMMA SETTIMANALE DI COMBINATA NORDICA

Ven. 17/01/25 – Coppa del mondo – Provisional Round maschile e femminile Schonach (Ger) – ore 12.30 e 14.30

Ven. 17/01/25 – Continental Cup – Gundersen HS109/10 km maschile Eisenerz (Aut) – ore 11.45 e 15.45

Ven. 17/01/25 – Continental Cup – Gundersen HS109/5 km femminile Eisenerz (Aut) – ore 11.45 e 15.00

Sab. 18/01/25 – Coppa del mondo – Gundersen HS100/10 km maschile Schonach (Ger) ore 10.30 e 13.40, diretta tv Eurosport

Sab. 18/01/25 – Coppa del mondo – Gundersen HS100/5 km femminile Schonach (Ger) – ore 09.15 e 13.10

Sab. 18/01/25 – Continental Cup – Team sprint maschile e femminile Eisenerz (Aut) – ore 10.00 e 13.30

Sab. 18/01/25 – Fis Cup Youth1 e Youth 2 – Gundersen maschile e femminile Harrachov (Cze)

Dom. 19/01/25 – Coppa del mondo – Individual Compact HS100/5 km femminile Schonach (Ger) ore 10.30 e 15.40, diretta tv Eurosport

Dom. 19/01/25 – Coppa del mondo – Individual Compact HS100/10 km maschile Schonach (Ger) – ore 09.15 e 14.15, diretta tv Eurosport

Dom. 19/01/25 – Fis Cup Youth1 e Youth 2 – Gundersen maschile e femminile Harrachov (Cze)

Dom. 19/01/25 – Continental Cup – Gundersen HS109/5 km femminile Eisenerz (Aut) – ore 10.00 e 13.15

Dom. 19/01/25 – Continental Cup – Gundersen HS109/10 km maschile Eisenerz (Aut) – ore 10.00 e 13.15