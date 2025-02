Patrick Baumgartner e Robert Mircea ottengono la nona piazza nel bob a 2. La prova, in scena nella norvegese Lillehammer, è valida per la prima giornata della Coppa del Mondo 2025. Gli azzurri risultavano undicesimi a metà gara e hanno poi saputo recuperare nel corso della discesa decisiva. La coppia Baumgartner/Mircea ha concluso con un ritardo pari a 1”30 nei confronti dei tedeschi Friedrich/Schueller, vincitori in 1’41”5. Sul secondo gradino del podio c’è una seconda bandiera tedesca, rappresentata da Lochner/Fleischhauer a 0”14, mentre la medaglia di bronzo è andata agli inglesi Hall/Lawrence con un ritardo di 0”48.

La vittoria odierna permette a Friedrich di consolidare il primato generale in 1535, davanti a Lochner a quota 1505 e ad Hall in 1346. Baumgartner sale a quota 1128 per difendere la quarta posizione. Le gare proseguiranno domani, con la prova di bob a 4. La Coppa del Mondo 2025 è agli sgoccioli, con solo una tappa in programma. L’ultima sfida valida per la tournée iridata è attesa nuovamente a Lillehammer il prossimo fine settimana.