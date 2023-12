Inseguimento maschile Hochfilzen 2023 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire l’inseguimento maschile di Hochfilzen 2023, gara sulla distanza dei 12.5 km valevole per la seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Presenti tutti e cinque gli azzurri: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer e Elia Zeni. Riflettori puntati soprattutto sul primo, riuscito a chiudere con un ottimo ottavo posto la gara sprint. Puntano ad un buon piazzamento anche il secondo e il terzo, rispettivamente dodicesimo e sedicesimo nella prova veloce andata in scena sulla neve austriaca.

Tanti gli atleti in lizza per la vittoria finale: i norvegesi Tarjei Boe, Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale-Skjevdal e Vetle Sjaastad Christiansen, gli svedesi Sebastian Samuelsson e Martin Ponsiluoma, i tedeschi Benedikt Doll e Johannes Kuehn e il transalpino Eric Perrot. Costretto alla rimonta, invece, Johannes Thingnes Boe, fratello del sopracitato Tarjei. Il campionissimo norvegese, infatti, ha terminato la gara sprint in undicesima piazza, dimostrando di dover trovare ancora una condizione ideale sia sugli sci sia soprattutto nei pressi del poligono.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

COPPA DEL MONDO 2023/2024: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE

L’inseguimento maschile di Hochfilzen 2023 è in programma nella giornata di oggi (sabato 9 dicembre), con inizio fissato alle ore 12.15. La diretta televisiva della seconda tappa di Coppa del Mondo è affidata ad Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la gara fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.