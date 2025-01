Prosegue la quattro giorni a Oberhof, in Germania, per la Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. Dopo la sprint femminile, vinta dalla francese Botet, tocca ai ragazzi sempre con la sprint. 10 km che preannunciano grande spettacolo, viste le condizioni climatiche avverse che aprono spazio a diverse sorprese con tante difficoltà al poligono, soprattutto in piedi causa vento e nebbia. Domani le temperature dovrebbero essere più rigide rispetto alla sprint femminile. Massima di -3 e minima di -5, contro i 4 gradi della sprint donne. Non è prevista neve, ma il vento potrebbe essere nuovamente un fattore. Si partirà alle 14.20 con il pettorale numero 1 Viktor Brandt. L’ultima partenza è fissata alle 15.10 con il numero 100 Vaclav Cervenka.

I favoriti

Se si parla di sprint, e non solo, non si può non menzionare Johannes Boe. Il norvegese è reduce dal secondo posto nell’ultima sprint, disputata in Francia ad Annecy Le Normand. Sulle nevi transalpine, il 19 dicembre scorso, l’ha spuntata per poco più di un secondo l’altro norvegese Martin Uldal, che ha fatto saltare il banco con il doppio zero al poligono. Norvegia che può disporre di diversi assi come Sturla Holm Laegreid, quinto ad Annecy. Mai sottovalutare Vebjoern Soerum, 13° nell’ultima sprint ma con tre errori, e Vetle Christiansen, 14° con due errori. Sarà probabilmente lotta alla vittoria con la Francia. I transalpini possono contare su Eric Perrot, Emilien Jacquelin e Quentin Fillon Maillet per almeno un piazzamento a podio. I tre hanno deluso nella sprint casalinga concludendo rispettivamente al settimo, ottavo e decimo posto.

Tra di loro si è inserito il nostro Tommaso Giacomel, che proverà a migliorare la nona posizione di Annecy per cercare di portare l’Italia al primo podio stagionale. Gli altri azzurri in gara saranno Elia Zeni (pettorale numero 14), Lukas Hofer (pettorale numero 24), Didier Bionaz (pettorale numero 33), Patrick Braunhofer (pettorale numero 55) e Marco Barale (pettorale numero 63).

La start list completa

BRANDT Viktor SWE 1999 14:20:30 1 BADACZ Konrad POL 2003 14:21:00 PLANKO Lovro SLO 2001 14:21:30 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 14:22:00 HARTWEG Niklas SUI 2000 14:22:30 MARECEK Jonas CZE 2001 14:23:00 SEPPALA Tero FIN 1996 14:23:30 RUNNALLS Adam CAN 1998 14:24:00 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 14:24:30 GERMAIN Maxime USA 2001 14:25:00 STROLIA Vytautas LTU 1992 14:25:30 ZAHKNA Rene EST 1994 14:26:00 KOMATZ David AUT 1991 14:26:30 ZENI Elia ITA 2001 14:27:00 KAISER Simon GER 1999 14:27:30 PONSILUOMA Martin SWE 1995 14:28:00 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 14:28:30 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 14:29:00 DOVZAN Miha SLO 1994 14:29:30 LANGER Thierry BEL 1991 14:30:00 BONACCI Vincent USA 2000 14:30:30 NELIN Jesper SWE 1992 14:31:00 MAKAROV Maksim MDA 1995 14:31:30 HOFER Lukas ITA 1989 14:32:00 CLAUDE Emilien FRA 1999 14:32:30 HORN Philipp GER 1994 14:33:00 KRCMAR Michal CZE 1991 14:33:30 STRELOW Justus GER 1996 14:34:00 EDER Simon AUT 1983 14:34:30 FINELLO Jeremy SUI 1992 14:35:00 BIRKENTALS Renars LAT 2001 14:35:30 KUEHN Johannes GER 1991 14:36:00 B BIONAZ Didier ITA 2000 14:36:30 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 14:37:00 STALDER Sebastian SUI 1998 14:37:30 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 14:38:00 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 14:38:30 HORNIG Vitezslav CZE 1999 14:39:00 HEIKKINEN Arttu FIN 2004 14:39:30 DUDCHENKO Anton UKR 1996 14:40:00 LEITNER Felix AUT 1996 14:40:30 MANDZYN Vitalii UKR 2003 14:41:00 GUNKA Jan POL 2002 14:41:30 WRIGHT Campbell USA 2002 14:42:00 LESIUK Taras UKR 1996 14:42:30 JACQUELIN Emilien FRA 1995 14:43:00 STEFANSSON Malte SWE 2000 14:43:30 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 14:44:00 BUTA George ROU 1993 14:44:30 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:45:00 INVENIUS Otto FIN 2000 14:45:30 SOERUM Vebjoern NOR 1998 14:46:00 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:46:30 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 14:47:00 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 14:47:30 BOE Tarjei NOR 1988 14:48:00 SIIMER Kristo EST 1999 14:48:30 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:49:00 CLAUDE Florent BEL 1991 14:49:30 FAK Jakov SLO 1987 14:50:00 BURKHALTER Joscha SUI 1996 14:50:30 BOE Johannes Thingnes NOR 1993 14:51:00 BARALE Marco ITA 2003 14:51:30 ULDAL Martin NOR 2001 14:52:00 LAITINEN Heikki FIN 1994 14:52:30 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 14:53:00 OBERHAUSER Magnus AUT 1998 14:53:30 NAWRATH Philipp GER 1993 14:54:00 IDMAR Anton SLO 2000 14:54:30 PERROT Eric FRA 2001 14:55:00 R COLTEA George ROU 2000 14:55:30 CLAUDE Fabien FRA 1994 14:56:00 RANTA Jaakko FIN 1997 14:56:30 KULBIN Jakob EST 2005 14:57:00 JAKOB Patrick AUT 1996 14:57:30 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 14:58:00 VACLAVIK Adam CZE 1994 14:58:30 USOV Mihail MDA 1996 14:59:00 FLEMING Jasper CAN 2005 14:59:30 SLETTEMARK Sondre GRL 2004 15:00:00 MISE Edgars LAT 1998 15:00:30 SUCHODOLSKI Fabian POL 2004 15:01:00 DANUSER Dajan SUI 1996 15:01:30 FOMIN Maksim LTU 2000 15:02:00 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 15:02:30 ZASHEV Vasil BUL 2002 15:03:00 CIGAK Nikita LTU 2002 15:03:30 KURALES Vadim KAZ 2002 15:04:00 ANGELIS Apostolos GRE 1993 15:04:30 UDAM Mehis EST 2004 15:05:00 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 15:05:30 SKLENARIK Tomas SVK 1999 15:06:00 CESNEK Damian SVK 2001 15:06:30 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 15:07:00 MACKELS Marek BEL 1999 15:07:30 PLETZ Logan CAN 2000 15:08:00 VASILEV Konstantin BUL 2003 15:08:30 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 15:09:00 FLORE Raul ROU 1997 15:09:30 CERVENKA Vaclav USA 1999 15:10:00

Il programma dei prossimi giorni a Oberhof

Ven. 10/01/25 – Sprint maschile – ore 14.20

Sab. 11/01/25 – Pursuit femminile – ore 12.30

Sab. 11/01/25 – Pursuit maschile ore 14.45

Dom. 12/01/25 – Staffetta mista – ore 12.00

Dom. 12/01/25 – Staffetta singola mista – ore 14.30