Biathlon, start list individuale femminile Coppa del Mondo Ostersund 2023: italiane in gara e pettorali di partenza

Si avvicina il momento della 15km individuale femminile della Coppa del mondo di biathlon sulla pista svedese di Oestersund, in programma domenica alle 11:20, con sei azzurre in gara. La prima delle italiane sarà Lisa Vittozzi, mentre per Dorothea Wierer c’è il pettorale numero 14. Numero ventinove invece Samuela Comola, seguita da Beatrice Trabucchi (44), Hannah Auchentaller (52) e Rebecca Passler (94). Pettorale numero 1 per la francese Justine Braisaz-Bouchet. Di seguito, la start list completa.

LA START LIST

1 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 11:20:30 1

2 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 11:21:00

3 GASPARIN Aita SUI 1994 11:21:30

4 VOIGT Vanessa GER 1997 11:22:00

5 STEINER Tamara AUT 1997 11:22:30

6 KLEMENCIC Polona SLO 1997 11:23:00

7 MAGNUSSON Anna SWE 1995 11:23:30

8 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 11:24:00

9 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 11:24:30

10 JISLOVA Jessica CZE 1994 11:25:00

11 r VITTOZZI Lisa ITA 1995 11:25:30

12 IRWIN Deedra USA 1992 11:26:00

13 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 11:26:30

14 WIERER Dorothea ITA 1990 11:27:00

15 KRYVONOS Anna UKR 1997 11:27:30

16 KEBINGER Hanna GER 1997 11:28:00

17 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 11:28:30

18 STREMOUS Alina MDA 1995 11:29:00

19 JEANMONNOT Lou FRA 1998 11:29:30

20 MINKKINEN Suvi FIN 1994 11:30:00

21 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 11:30:30

22 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 11:31:00

23 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 11:31:30

24 KUELM Susan EST 1996 11:32:00

25 y SIMON Julia FRA 1996 11:32:30

26 PEIFFER Benita CAN 2000 11:33:00

27 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 11:33:30

28 OEBERG Hanna SWE 1995 11:34:00

29 COMOLA Samuela ITA 1998 11:34:30

30 LIE Lotte BEL 1995 11:35:00

31 b OEBERG Elvira SWE 1999 11:35:30

32 GASPARIN Elisa SUI 1991 11:36:00 2

33 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 11:36:30

34 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2001 11:37:00

35 PERSSON Linn SWE 1994 11:37:30

36 JAKIELA Joanna POL 1999 11:38:00

37 GANDLER Anna AUT 2001 11:38:30

38 LAMPIC Anamarija SLO 1995 11:39:00

39 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 11:39:30

40 TOMINGAS Tuuli EST 1995 11:40:00

41 LUNDER Emma CAN 1991 11:40:30

42 CLOETENS Maya BEL 2002 11:41:00

43 BRORSSON Mona SWE 1990 11:41:30

44 TRABUCCHI Beatrice ITA 2000 11:42:00

45 SCHNEIDER Sophia GER 1997 11:42:30

46 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 11:43:00

47 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 11:43:30

48 CHEVALIER Chloe FRA 1995 11:44:00

49 JOHANSSON Tilda SWE 1999 11:44:30 3

50 DOKKEN Frida NOR 2001 11:45:00

51 MEZDREA Andreea ROU 2001 11:45:30

52 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 11:46:00

53 HRISTOVA Lora BUL 2003 11:46:30

54 PETRENKO Iryna UKR 1992 11:47:00

55 DIMITROVA Valentina BUL 2003 11:47:30

56 MORTON Darcie AUS 1999 11:48:00

57 PREUSS Franziska GER 1994 11:48:30

58 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 11:49:00

59 JANKA Erika FIN 1995 11:49:30

60 MAKA Anna POL 1992 11:50:00

61 GARSO Jackie USA 1999 11:50:30

62 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 11:51:00

63 REMENOVA Zuzana SVK 2000 11:51:30

64 REPINC Lena SLO 2003 11:52:00

65 BASERGA Amy SUI 2000 11:52:30

66 KERANEN Noora Kaisa FIN 2001 11:53:00

67 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 1994 11:53:30

68 BULINA Sandra LAT 2001 11:54:00

69 REMENOVA Maria SVK 2000 11:54:30

70 MOSER Nadia CAN 1997 11:55:00

71 ERMITS Regina EST 1996 11:55:30

72 KOCERGINA Natalja LTU 1985 11:56:00

73 KO Eunjung KOR 1996 11:56:30

74 OBERTHALER Kristina AUT 1998 11:57:00

75 GHILENKO Alla MDA 1992 11:57:30

76 CHAUVEAU Sophie FRA 1999 11:58:00

77 DICKINSON Kelsey Joan USA 1993 11:58:30

78 BULINA Sanita LAT 2001 11:59:00

79 GROTIAN Selina GER 2004 11:59:15 4

80 LEINAMO Sonja FIN 2002 11:59:30

81 MACHYNIAKOVA Julia SVK 2000 11:59:45

82 DICKSON Emily CAN 1997 12:00:00

83 GUIGONNAT Gilonne FRA 1998 12:00:15

84 HAEMAELAEINEN Inka FIN 2005 12:00:30

85 CICHON Kamila POL 1997 12:00:45

86 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 12:01:00

87 MEIER Lea SUI 2001 12:01:15

88 VINKLARKOVA Tereza CZE 1998 12:01:30

89 FREED Margie USA 1997 12:01:45

90 MAKAROVA Aliona MDA 1994 12:02:00

91 NILSSON Stina SWE 1993 12:02:15

92 YEGOROVA Polina KAZ 2001 12:02:30

93 MARTON Eniko ROU 1999 12:02:45

94 PASSLER Rebecca ITA 2001 12:03:00

95 KADEVA Daniela BUL 1994 12:03:15

96 SABULE Annija LAT 1997 12:03:30

97 JUPPE Anna AUT 1999 12:03:45

98 TRAUBAITE Judita LTU 2000 12:04:00

99 KAASIK Hanna-Brita EST 1999 12:04:15

100 SKOGAN Marit Ishol NOR 1998 12:04:30

101 KYPIACHENKOVA Liubov UKR 1999 12:04:45