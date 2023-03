Biathlon, sprint femminile Oslo 2023 cancellata per troppa nebbia

Dorothea Wierer, attualmente seconda in classifica nella Coppa del Mondo di sprint, avrebbe potuto scrive un’ennesima pagina di storia nella gara di Oslo odierna, ma il meteo non è stato della stessa idea e la gara è stata cancellata. La partenza della competizione odierna di biathlon era prevista alle ore 15:20, ma la nebbia ha costretto gli organizzatore a rinviare l’inizio della gara alle ore 15:50. Purtroppo, come prevedibile, la sprint è stata cancellata perché le condizioni di scarsa visibilità non sono migliorate. L’evento sarà recuperato domani in data ancora da stabilire.