Biathlon, mass start femminile Lenzerheide 2023: tris Braisaz-Bouchet, Vittozzi ai piedi del podio

Un fine settimana memorabile per Justine Braisaz-Bouchet, che fa tris e dopo sprint e inseguimento domina anche la mass start di Lenzerheide. Nella gara che chiude la tappa elvetica di Coppa del Mondo femminile di biathlon, l’atleta transalpina è ancora una volta perfetta e con zero errori chiude in 36:04.6 precedendo le sorelle Eliva e Hanna Oeberg, rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio. Buona prova da parte di Lisa Vittozzi, anche lei perfetta nei quattro poligoni odierni, ma non in grado di reggere sugli sci il ritmo forsennato della transalpina e soprattutto delle svedesi, che hanno chiuso davanti nonostante due errori in più al tiro. L’azzurra. quarta al traguardo, è comunque riuscita a mettersi dietro in volata la norvegese Tandrevold, che deve accontentarsi della quinta piazza e cede la leadership della classifica generale proprio a Braisaz dopo questo week-end dominante. Chiudono la top-10 Simon, Preuss, Arnekleiv, Chauveau e Persson.

CLASSIFICA GENERALE

COPPA DEL MONDO 2023/2024: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE

ORDINE DI ARRIVO

1. J. Braisaz-Bouchet (FRA) 36:04.6

2. E. Oeberg (SWE) +5.5

3. H. Oeberg (SWE) +10.6

4. L. Vittozzi (ITA) +29.1

5. I. L. Tandrevold (NOR) +29.7

6. J. Simon (FRA) +43.1

7. F. Preuss (GER) +46.4

8. J. Arnekleiv (NOR) +46.4

9. S. Chauveau (FRA) +1:11.2

10. L. Person (SWE) +1:24.1