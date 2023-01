Biathlon, risultati e classifica inseguimento femminile Anterselva 2023: straordinaria Vittozzi seconda

Denise Hermmann vince l’inseguimento femminile di Anterselva, valido per la Coppa del Mondo 2022/23. La tedesca ha chiuso in 29:53.1, davanti a Lisa Vittozzi ed Elvira Oeberg. Grande gara per l’azzurra, perfetta al poligono con zero errore e autrice di una straordinaria rimonta fino alla seconda posizione. Settima Dorothea Wierer, che ha pagato due errori all’ultimo poligono dopo una gara sempre in testa.

Tra le altre azzurre Rebecca Passler ha chiuso 28esima, Hannah Auchentaller 33eima e Samuela Comola 40esima. Ecco la classifica della gara.

LA CLASSIFICA:

1.HERRMANN-WICK Denise GER 29:53.1

2.VITTOZZI Lisa ITA (+11.0)

3.OEBERG Elvira SWE (+17.2)

4.OEBERG Hanna SWE (+21.5)

5.ROEISELAND Marte Olsbu NOR (+25.4)

6.DAVIDOVA Marketa CZE (+27.6)

7.WIERER Dorothea ITA (+42.2)

8.JEANMONNOT Lou FRA (+1:07.0)

9.HAECKI-GROSS Lena SUI (+1:19.5)

10.KEBINGER Hanna GER (+1:19.6)

28.PASSLER Rebecca ITA (+2:42.0)

33.AUCHENTALLER Hannah ITA (+3:09.0)

40.COMOLA Samuela ITA (+3:33.0)