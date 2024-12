Una grande Elvira Oeberg vince la mass start femminile di Kontiolahti, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2024/2025. In Finlandia la svedese (35’58”), nonostante due errori al poligono (entrambi a terra), conquista la nona vittoria in carriera dominando sugli sci. Grande lotta per il secondo e il terzo posto. La spuntano la francese Julia Simon (+16.2) e la tedesca Franziska Preuss (+19.1), che precede le due connazionali Vanessa Voigt (+19.9 con lo zero) e la classe 2005 Julia Tannheimer (+20.1). Sesto posto per un’ottima Dorotea Wierer (+25.3). L’azzurra è davanti a tutti dopo il penultimo poligono, ma paga a caro prezzo l’unico errore commesso nell’ultima serie in piedi. Settima con lo zero la svedese Anna Magnusson (+25.4). Più staccate le francesi Lou Jeanmonnot (+36.7) e Justine Braisaz-Bouchet (+55.9). Completa la top ten Marketa Davidova (+56.6). Punti importanti per Samuela Comola, che è 21ª a 2:02.9 con un errore in ogni serie in piedi.