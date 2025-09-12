Sport in tv venerdì 12 settembre: prosegue la Vuelta in Spagna, Pogacar protagonista nel GP del Quebec. Si scende in pista per la MotoGP, Italia protagonista in Hockey su prato, softball e beach soccer

Tornano i campionati di calcio con le prime gare in programma dopo la sosta per le nazionali. Un venerdì ricco di appuntamenti e di sport per tutti gli appassionati che potranno godere di svariati manifestazioni distribuite quasi in tutti gli orari. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Per chi ama il ciclismo, prosegue la Vuelta di Spagna ormai arrivata alle tappe finali ma per chi vuole rivedere all’opera Pogacar dovrà sintonizzarsi sul GP del Quebec, propedeutico allo sloveno per il Mondiale che si disputerà in Ruanda. Sempre restando nel campo delle due ruote, ma stavolta aggiungendo un motore, la MotoGP sarà di scena sul circuito “Marco Simoncelli” per il Gran Premio di San Marino.

Un venerdì, però, che vedrà i colori azzurri protagonisti. Nel softball sfida alla Gran Bretagna in mattinata e nel pomeriggio sfida alla Francia. Italia in campo anche nel beach soccer, agli Europei contro la Bielorussia mentre per quanto riguarda l’Hockey su pista femminile, un grande classico dello sport, Italia-Francia.

Sport in tv oggi: il programma completo

09.00 Moto3, GP San Marino 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP San Marino 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.00 Softball, Europei 2025: Italia vs Gran Bretagna – Diretta streaming su baseballeurope.tv.

10.45 MotoGP, GP San Marino 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.00 Volley, Mondiali 2025: Filippine vs Tunisia – Diretta streaming su VBTV.

13.00 Boxe, Mondiali 2025: semifinali 48kg, 54kg, 75kg donne; 50kg, 55kg, 65kg, 80kg donne – Diretta streaming su Eurovision Sport.

13.15 Moto3, GP San Marino 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.55 Ciclismo, Vuelta a España 2025: diciannovesima tappa – Diretta streaming dalle 14.40 su Discovery+ e su DAZN.

14.00 Tennis, Coppa Davis 2025: Olanda vs Argentina – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

14.05 Moto2, GP San Marino 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Tennis, Coppa Davis 2025: Ungheria vs Austria – Diretta streaming su SuperTennix.

15.00 MotoGP, GP San Marino 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Tennis, Coppa Davis 2025: Croazia vs Francia – Diretta streaming su SuperTennix.

16.00 Basket, Europei 2025: Germania vs Finlandia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

16.30 Softball, Europei 2025: Italia vs Francia – Diretta streaming su baseballeurope.tv.

17.00 Ciclismo, GP Quebec 2025: prima tappa – Diretta streaming dalle 16.50 su Discovery+ e dalle 18.00 su DAZN.

18.00 Tennis, WTA San Paolo: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), dalle 20.00 su SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

18.00 Beach soccer, Europei 2025: Italia vs Bielorussia – Diretta tv su RaiSport HD.

19.00 Boxe, Mondiali 2025: semifinali 51kg, 57kg, 70kg, 80kg, 80+kg donne; 70kg, 75kg, 85kg uomini – Diretta streaming su Eurovision Sport.

19.00 Boxe, Mondiali 2025: finali 57kg, 80+kg donne; 75kg uomini – Diretta streaming su Eurovision Sport.

20.00 Basket, Europei 2025: Grecia vs Turchia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Tennis, WTA Guadalajara 2025: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), dalle 22.30 su Sky Sport Uno (201), dalle 22.00 su SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

20.30 Hockey pista femminile, Europei 2025: Italia vs Portogallo – Diretta streaming sul canale Youtube di Skate Italia – Hockey Pista.

20.30 Calcio, Bundesliga 2025-2026: Bayer Leverkusen vs Eintrach Francoforte – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B: Avellino vs Monza – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie C: Foggia vs Latina – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Potenza vs Crotone – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Monopoli vs Audace Cerignola – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Ospitaletto vs Pergolettese – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Ligue1: Marsiglia vs Lorient – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, LaLiga: Siviglia vs Elche – Diretta streaming su DAZN.