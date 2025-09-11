Tennis, Matteo Berrettini pronto al rientro dopo il recupero dagli infortuni: la data del ritorno sul terreno di gioco

Matteo Berrettini ha annunciato il rientro in campo. Il tennista romano ha finalmente smaltito gli infortuni che l’hanno visto in gioco soltanto a singhiozzo al Masters 1000 di Roma, a Wimbledon e poi lontano dalle scene fino a oggi.

L’attuale numero 54 del mondo, condizionato dai già citati infortuni, ha sfruttato i propri canali social per dichiarare di essere tornato in forma e di aver pianificato la data del primo match da Wimbledon a questa parte.

Berrettini tornerà a Hangzhou: il tennista romano in campo a partire dal 17 settembre

L’infortunio contro Ruud a Roma pareva essere soltanto l’inizio di una spirale senza fine, ma l’incubo è finalmente finito. Il tennista romano ha recuperato la condizione, tornerà a impugnare la racchetta nell’Atp 250 Hangzhou.

Berrettini si misurerà con il torneo cinese sul cemento nel suo primo impegno ufficiale dopo una lontananza forzata. La parentesi a Wimbledon è stata infelice, con la sconfitta al debutto, e da lì il classe 1996 ha poi saltato cinque appuntamenti importanti: Gstaad, Kitzbuhel, Toronto, Cincinnati, US Open. In Cina avrà modo di riscattarsi.

A partire dal prossimo 17 settembre Berrettini prenderà parte al torneo cinese e tenterà di ritrovare, oltre alla condizione fisica, la fiducia per proseguire il proprio percorso verso il ritorno ai “piani alti” del Ranking. D’altronde, il post sul suo profilo Instagram è eloquente: “Preparazione finale, ci vediamo ad Hangzhou“, poche parole che rassicurano e che tornano a far nutrire speranza.