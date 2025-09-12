Eurobasket, la Grecia di Antetokounmpo non può nulla contro i magiari: in finale va una dirompente Turchia

Negli ultimi precedenti tra le due rivali di vecchia data, una vittoria è andata alla Grecia e l’altra alla Turchia, in una parità che pare perfetta. Per aggiudicarsi il match della vittoria, però, la parità non è contemplata. Contro la Germania sarà la Turchia, che si è guadagnata la finale del torneo battendo la Grecia 94-68.

Non esistono partite dall’esito scontato, soprattutto se a contendersi una finale sono due formazioni del calibro di due favorite. In particolare, all’esordio dell’Italia la Grecia era fin da subito etichettata come una delle papabili formazioni sul podio, ma la Turchia è riuscita a spuntarla e a spegnere il sogno greco a un passo dall’ultimo atto.

La Turchia stacca il pass per la finale di Eurobasket: Antetokounmpo non basta ai greci

La semifinale viene indirizzata fin dal primo quarto: la Turchia conclude il primo parziale a 26 punti, mentre la Grecia viaggia a 10 lunghezze di distanza. I turchi proseguono il loro controllo del match anche nella seconda frazione, proseguendo il proprio tsunami con altri 23 punti messi a segno contro i 15 greci.

Prima dell’intervallo lungo, la Turchia conduce per 49 a 31, a distanza di ben diciotto lunghezze dall’altra contendente, che nel segno di Osmani e compagni gestisce perfettamente la potenza di Antetokounmpo e compagni, la brutta copia della Grecia vista contro l’Italia.

Nel terzo quarto, entrambe le squadre scendono in campo con un approccio aggressivo: la Grecia necessita di punti per accorciare, la Turchia per prendere il largo. La Grecia riesce a scendere a -12, ma la Turchia risponde punto su punto e arrotonda ancora il parziale. Al termine il maxischermo recita 72-51 per la Turchia.

Nell’ultima e decisiva frazione, la Turchia spicca il volo e arriva a 94 punti: Osmani conduce con 28 punti messi a segno, il più prolifico per la Grecia è invece Sloukas, bloccato a 15. Serataccia per Antetokounmpo, che mette a segno solo 12 punti. La Grecia si ferma a 59 e a un passo dalla finale.

La Turchia sfiderà la Germania in finale. Per la Grecia, la finalina contro la Finlandia.