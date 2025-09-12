I Mondiali di atletica per questo 2025 stanno per cominciare e, alla vigilia, è arrivato un annuncio chiaro su Marcell Jacobs.

Nel corso di questa notte, tra venerdì 12 e sabato 13 settembre e fino al 21 settembre, Tokyo cominceranno ufficialmente i Mondiali di atletica per questo 2025. Le aspettative sono già altissime ma a catturare l’attenzione è ancora una volta, indirettamente, Marcell Jacobs: di seguito le parole che lo hanno riguardato.

Mondiali di atletica, c’è l’annuncio su Jacobs: le parole di Stefano Mei

Il Presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Stefano Mei, ha parlato così alla vigilia dell’inizio dei Mondiali in conferenza stampa: “Questo è un buon momento per l’atletica italiana e c’è un ricambio continuo, con i giovani che vogliono emulare i successi dei più grandi: anche per questo abbiamo pensato di portare tutti gli atleti che si sono meritati la qualificazione arrivando al numero record di 90 convocati. Il riconoscimento di una stagione che in ogni caso è eccezionale per i risultati”.

Poi, nello specifico, le parole su Marcell Jacobs: “L’atletica è bella e difficile, con circa duecento nazioni in gara. Il nostro obiettivo è di avvicinarsi ai 17 finalisti della scorsa stagione alle Olimpiadi di Parigi e alle 4 medaglie dei Mondiali di due anni fa a Budapest. Con Marcell Jacobs non c’è nessun problema: ci siamo sentiti quando era a Desenzano, poi è sopraggiunto un piccolo problema fisico e lo abbiamo invitato a Roma, ma è tutto risolto“.