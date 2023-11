Serie A: il Bologna cade a Firenze, si ferma la striscia di 10 giornate di imbattibilità

Il Bologna cade a Firenze contro la Fiorentina per 2-1. Decisivo il gol di Nico Gonzalez su rigore, dopo la rete in apertura di Bonaventura e la risposta di Zirkzee nel primo tempo. Si ferma la striscia di imbattibilità della squadra di Thiago Motta, che durava da 10 partite consecutive. Era dalla prima giornata che il Bologna non perdeva, dal ko casalingo 2-0 contro il Milan il 21 agosto. Prima della sconfitta di oggi i pareggi con Juventus, Verona, Napoli, Monza, Inter, Sassuolo e le vittorie con Cagliari, Empoli, Frosinone e Lazio. Resta ottimo il cammino dei rossoblù, che ora sono al settimo posto a 18 punti subito dietro la Fiorentina, a 20 punti e appaiata all’Atalanta.