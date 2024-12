In casa Milan è un periodo bollente, non solo per situazioni di campo ma soprattutto per situazioni extra campo.

Il ruolino dei rossoneri tra Serie A e Champions League è incredibilmente altalenante fin dall’inizio dalla stagione, con i risultati che sono stati delle vere e proprie dimostrazioni di squadra da montagne russe. Se la posizione in campionato però lascia delusi in termini di risultati, lo stesso non si può dire per la campagna europea. Con la vittoria ottenuta in extremis contro la Stella Rossa infatti la squadra di Paulo Fonseca ha conquistato la quarta vittoria consecutiva, che l’ha portata a ridosso delle prime otto in classifica.

Proprio l’ultima partita vinta a San Siro con il gol di Tammy Abraham allo scadere ha lasciato però strascichi importanti in casa Milan, con un clima bollente che sembra pronto ad esplodere. Il tecnico portoghese, infatti, nel post partita è stato abbastanza diretto contro i suo i giocatori, rei di non aver giocato con il giusto atteggiamento senza aver onorato nel modo dovuto la maglia del Milan. “La nostra squadra è una montagna russa, oggi stiamo bene, domani non lo so, è come giocare alla roulette. È impressionante, oggi non sono soddisfatto. Io lavoro tutti i giorni per fare bene per la squadra, non so se tutti nel nostro gruppo possono dire questo. Avevamo l’obbligo di dare tutto oggi e non l’abbiamo fatto“.

Parole dure quelle di Paulo Fonseca rilasciate a Sky Sport nel post partita, che hanno creato una situazione molto complicata nello spogliatoio rossonero. Secondo i rumors, tra i principali destinatari delle parole del tecnico ci sarebbe Theo Hernandez, che potrebbe addirittura essere escluso per scelta tecnica nella sfida tra il Milan e il Genoa. Non solo il francese però, ci sarebbero altri due giocatori importanti della rosa che potrebbero partire.

Possibile addio per Calabria e Tomori: in estate pronti a lasciare

Le prestazioni altalenanti della difesa del Milan hanno sicuramente creato degli strascichi che si riverseranno sul mercato della prossima estate. Il Capitano rossonero Davide Calabria ha il contratto in scadenza a giugno, e nonostante le smentite di rito, la sua posizione sembra essere sempre più in bilico. Il terzino rossonero potrebbe salutare in estate a fine contratto, le trattative per un eventuale rinnovo sembrano essersi arenate e il suo addio sembra sempre più probabile.

Fortemente in bilico anche Fikayo Tomori, la cui titolarità nella retroguardia rossonera è ormai inesistente. Le prestazioni di Thiaw e Gabbia, ormai coppia consolidata, hanno relegato l’inglese a terza scelta del pacchetto arretrato. L’ex Chelsea, dunque, potrebbe valutare l’addio al termine della stagione, e nè Fonseca nè lo stesso Tomori farebbero grande resistenza per restare a Milano.