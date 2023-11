Salernitana-Napoli 0-2, Inzaghi: “Paghiamo un gol in fuorigioco, ho visto spirito e voglia”

“Oggi gli applausi di fine gara sono quello che avevo chiesto alla squadra, che ha fatto il massimo contro i campioni d’Italia. Paghiamo quel gol in fuorigioco, perché poi il Var non può intervenire. Prendere un gol così poi consente di dare i contropiedi al Napoli che ha giocatori straordinari, fino all’82’ siamo stati in partita, poi ho messo tre punte perché mi è sembrato potessimo andare a pareggiarla. Ripartiamo da questo spirito e questa voglia”. Lo ha detto l’allenatore della Salernitana, Pippo Inzaghi, dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli: “Sono sempre più convinto di aver visto la Salernitana che mi piace. Ora il calendario è bello tosto, ma sono continto che con questo spirito, questa voglia e questo pubblico straordinario torneremo subito fuori da questa classifica”.

E ancora: “I nostri giovani sono appena arrivati, andrebbero fatti crescere e aspettati, ma non abbiamo tempo. Oggi abbiamo giocato contro una delle squadre più forti d’Europa, me la sono giocata con quattro attaccanti, chiaro che dentro l’area dobbiamo essere più cattivi. Abbiamo subito il giusto contro una squadra così forte. Con il lavoro questi ragazzi capiranno presto e miglioreranno. Mentalmente siamo cresciuti e queste partite lo dimostrano. I giocatori hanno sudato la maglia, lo dobbiamo ai nostri tifosi e il nostro presidente. Sono arrivato e speravo di far giocare una punta con Dia, ma non era pronta. Poi tornerà Simy, ci serve fisicità e lotta lì davanti. Difficile lasciare solo Dia”.