Estorsione Pogba, il giocatore ai giudici: “Vicenda che ha condizionato i miei infortuni”

Si ricorderà che, in data 19 marzo 2022, Paul Pogba fu rapito e subì un tentativo di estorsione da parte di alcuni maniaci. Lo scorso 28 marzo, si è tenuta una nuova udienza e il centrocampista della Juventus è stato sentito dai giudici, come riportato da L’Équipe. Secondo il noto media francese, Pogba si sarebbe mostrato decisamente scosso in tribunale, dichiarando che “questa storia ha avuto un grande impatto sul mio corpo e sulla mia salute, influenzando il mio recupero dagli infortuni che mi stanno condizionando in quest’ultimo anno”. L’ex Manchester United è, ancora oggi, in cerca di risposte a quella che resta una vicenda davvero incredibile, visto il coinvolgimento del fratello Mathias e di altre persone vicine.