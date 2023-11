Champions League, la curva del Milan attende Donnarumma: “C’è posta per te”

La Curva Sud del Milan sta preparando l’accoglienza a Gigio Donnarumma che il 7 novembre tornerà a San Siro da avversario nella partita di ritorno di Champions League contro il PSG. Gli ultras rossoneri, in una storia pubblicata su Instagram, hanno mostrato due bancali di scatoloni e la scritta “C’è posta per te” taggando lo stesso ex portiere. È probabile quindi che la Curva si stia preparando ad accogliere con fischi, cori e critiche l’estremo difensore della Nazionale. Già nelle partite con l’Italia giocate a Milano infatti, Donnarumma ha ricevuto numerosi fischi ed indossava la maglia azzurra. Quello di settimana prossima sarà invece il primo match da avversario e il clima si preannuncia infuocato.