Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Bayer Leverkusen-Inter, match valevole per la sesta giornata della fase campionato di Youth League 2024/2025. La formazione nerazzurra si trova saldamente in testa alla classifica a punteggio pieno, avendo vinto tutte le partite giocate finora, e adesso punta a centrare il sesto successo di fila per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale della competizione.

Bayer Leverkusen-Inter, come seguire il match

Dall’altra parte la compagine tedesca ha sette punti in classifica e avrebbe bisogno di conquistare un’importante vittoria tra le mura amiche, così da recuperare qualche altra posizione. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 10 dicembre alle ore 14:00 e al momento non è prevista una copertura televisiva, ma non è da escludere che la sfida possa essere seguita sul sito Uefa.it. Sportface.it seguirà l’evento attraverso un live testuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.