Manchester City-Arsenal, Arteta: “Ha vinto la squadra migliore, ma guardiamo avanti”

“Ha vinto la squadra migliore, dobbiamo accettarlo. Loro sono stati molto più bravi di noi, sono stati più efficienti, soprattutto nel primo tempo. Hanno lottato su ogni pallone, con un’intensità, uno scopo e una determinazione diversi. Abbiamo perso troppi di quei duelli”. Lo ha detto il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta dopo la sconfitta nello scontro diretto per la vetta contro il Manchester City di Pep Guardiola. L’Arsenal è virtualmente al secondo posto, visto che i Citizens hanno due partite da recuperare: “Dobbiamo andare avanti – dice il tecnico -. Saremmo molto sciocchi non lo facessimo. Oggi abbiamo giocato contro una squadra di un altro livello. E chi può mantenere quel livello? Questa è la domanda”. Poi aggiunge: “Ci sono stati alcuni momenti in cui abbiamo avuto la possibilità di imporci, ma abbiamo continuato a regalare palla molto facilmente e non siamo riusciti a creare occasioni. Non eravamo noi e dobbiamo guardarci allo specchio e andare avanti“, conclude Arteta.