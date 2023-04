Scherma, Grand Prix sciabola Seoul 2023: otto italiane nel tabellone principale

Sono 8 le azzurre che domani, sabato 29 aprile, saliranno in pedana per il tabellone principale femminile del Grand Prix di sciabola a Seoul, dopo aver superato le fasi preliminari di questa notte. Erano già qualificate, grazie al loro ranking, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Michela Battiston, in quanto tra le prime 16 sciabole del mondo. Dopo la fase a gironi, si è unita a loro anche Chiara Mormile, autrice di una prestazione perfetta. Hanno staccato il pass per il tabellone principale anche Eloisa Passaro, che nel turno decisivo ha vinto nel derby azzurro contro Carlotta Fusetti, Mariella Viale, Claudia Rotili e Rebecca Gargano. Sono state eliminate nell’ultimo turno, invece, Sofia Ciaraglia e Giulia Arpino. Infine, si è fermata nel primo turno preliminare la corsa di Alessia Di Carlo. Domani, quanto in Italia saranno le 2 di notte, inizierà l’ultima giornata di gare, con i tabelloni principali da 64 delle prove maschili e femminili. Per l’Italia del CT Nicola Zanotti, saranno impegnati 7 atleti nella prova maschile e 8 in quella femminile: si ricorda che questa è la prima gara che mette in palio punti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.