Scherma, Gran Prix Busan 2023: 11 fiorettiste azzurre qualificate al tabellone principale

Buone notizie per l’Italia della scherma dal Gran Prix di fioretto a Busan. Sale infatti ad undici, su dodici rappresentati in gara, il numero di azzurre che accedono al tabellone principale della rassegna internazionale coreana. Alle già qualificate Volpi, Palumbo, Cipressa e Favaretto, si aggiungono anche Batini, Mancini, Calissi, Cristino, Rossini, Sinigalia e Tangherlini. Alle prime due è bastata solo la fase a giorni per staccare il pass del tabellone principale, mentre tutte le altre sono passate attraverso le qualificazioni. Unica eliminata Beatrice Monaco, sconfitta nel turno decisivo dalla connazionale Tangherlini.